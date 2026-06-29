Nastavljaju pregovore: Vašington i Teheran se dogovorili da se suzdrže od napada?

Autor:ATV redakcija
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SAD i Iran su se dogovorili da se suzdrže od napada i da u narednim danima nastave pregovore o sprovođenju memoranduma koje su potpisale dvije strane, javila je televizija "Njuz nejšn", pozivajući se na neimenovanog američkog zvaničnika.
U izvještaju se navodi da je dogovoreno i da se plovila slobodno kreću kroz Ormuski moreuz.
Novinar "Aksiosa" Barak Ravid objavio je ranije da su se američka i iranska strana dogovorile da sutra održe konsultacije u Dohi.
Međutim, zamjenik iranskog ministra spoljnih poslova Kazem Garibabadi, koji je dio iranskog pregovaračkog tima, negirao je da su ove sedmice planirane konsultacije u Dohi, prenosi Srna.
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