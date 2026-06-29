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Kost dinosaurusa stajala u ladici više od 40 godina

Autor:

ATV redakcija
29.06.2026 11:39

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кост диносауруса пронађена у ладици
Foto: Pexel/ Leah Newhouse

Stručnjaci su utvrdili da je fosil koji je više od 40 godina stajao u ladici u Britanskom institutu za istraživanje Antarktika, zapravo, prva kost dinosaurusa ikada pronađena na Antarktiku, piše Bi-Bi-Si.

Kost je iskopana 1985. godine, a tim koji ju je pronašao nije bio siguran o čemu se tačno radi, te je ona stavljena u skladište Instituta, koji se nalazi u Kembridžu.

Paleontolozi su otkrili da se radi o kosti repa titanosaurusa, a to je grupa u kojoj su bili neki od najvećih živih primjeraka dinosaurusa.

Bi-Bi-Si navodi da će novo otkriće pomoći da se sazna više o životu dinosaurusa u dijelu svijeta u kojem nema mnogo dokaza o njihovom postojanju.

Kost je među drugim skladištenim predmetima primijetio doktor Mark Evans.

Fosil je pronađen na ostrvu Džejms Ros, a njegovo pronalaženje zabilježeno je u dnevniku geologa Majka Tomsona, prenosi Srna.

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Tagovi :

dinosaurus

kosti

Antarktik

naučnici

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