Putin otkrio: "Zelenski je zvao", stigla najnovija ponuda – ovo su detalji

Ruski predsjednik Vladimir Putin tvrdi da je, pored poziva na sastanak sa ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim, dobio nove prijedloge o okončanju ruskog rata protiv Ukrajine.

"Postoje i novi prijedlozi. Neke od njih sam spreman da navedem. Na primer, obustava udara duboko u teritorije sa obe strane", rekao je Putin u razgovoru sa novinarem Pavlom Zarubinom.

Prema Putinovim riječima, to je zbog činjenice da su ruski "udari duboko u ukrajinsku teritoriju daleko moćniji, uticajniji i... razorniji, što dovodi do zaista ozbiljnih posljedica".

"Još jedan prijedlog – da se borbene operacije ograniče, molim vas, na samo četiri područja, odnosno da se borbene operacije sprovode samo u Hersonskoj oblasti, Zaporoškoj oblasti, Donjeckoj Narodnoj Republici i Luganskoj Narodnoj Republici i da se borbene operacije obustave na svim ostalim teritorijama", rekao je Putin.

On tvrdi da mu je razlog za to jasan, pripisujući to onome što opisuje kao "katastrofalni nedostatak ljudstva u Oružanim snagama Ukrajine".

"Jer ako se složimo sa ovim (ograničavanje rata na četiri oblasti – prim. aut.), to bi omogućilo Oružanim snagama Ukrajine da povuku svoje trupe iz Nikolajevske, Dnjepropetrovske, Harkovske i Sumske oblasti, kao i sa određenih dijelova državne granice, i da preraspodele te jedinice u četiri gorepomenuta regiona", rekao je Putin.

Napomenuo je da ovo "nije dio njegovih planova", ali je dodao da navodno "pažljivo razmatra... svaki prijedlog koji dolazi sa te strane".

Putin je takođe ponovio svoje uobičajene tvrdnje da ruske snage navodno napreduju duž cijele linije fronta i da im je ostalo "nešto više od 10 km" do grada Sumija i od "2,5 do 4-5 km" do Kupjanska, blizu ulaznog znaka gde je Zelenski fotografisan u decembru 2025. godine.

Ruski predsjednik je rekao da je glavni cilj njegovih snaga "konačno oslobođenje" Donbasa i Novorusije, prenosi B92