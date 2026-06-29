Nakon četiri dana iz ruševina u Venecueli izvučeni djevojčica i dva dječaka

Prema posljednjim podacima u dva zemljotresa u Venecueli nastradalo je 1.450 ljudi, rekla je privremena predsjednica te zemlje Delsi Rodriges.

Porodice nestalih traže da se ne odustaje od spasilačkih napora. Tokom vikenda je 33 ljudi izvučeno živo ispod ruševina, među njima su i dvojica 11-godišnjaka i djevojčica.

Iako je sve manje nade da će se naći preživjeli, spasilački timovi ne odustaju – pretražuju ruševine u potrazi za preživjelima. I porodice nestalih traže da se ne odustane, vjeruju da se njihovi najmiliji mogu spasiti.

"Želimo pomoć države, teške mašine. Ne pomažu nam u čišćenju ruševina, u jednom stambenom bloku je bilo 300 ljudi, izvukli smo 80 njih, neki su bili živi. Nemamo drugog izbora nego da nastavimo potragu, ali nam je potrebna pomoć", kaže jedan od mještana iz La Gvaire Hose Idalgo.

Američki i lokalni spasioci su uspjeli da izvuku muškarca, živog, ispod ruševina srušene zgrade, prethodno je izvučeno troje ljudi na sigurno, saopštili su američki spasioci. Fotograf Asošijeted presa zabilježio je trenutak spasavanja djevojčice.

Normalizuje se snabdijevanje strujom i vodom

Privremena predsjednica zemlje Delsi Rodriges kaže da su vlasti oformile predsedničku komisiju koja će proceniti da li su kuće i zgrade oštećene u potresima bezbjedne za povratak, dok se polako normalizuje stanje u pogledu snabdijevanja vodom i stujom u teško pogođenoj državi La Gvairi.

"Osnovana je Predsednička komisija koja će procjenjivati bezbjednost kuća kao i infrastrukturnih objekata poput puteva, mostova i prelaza. Uspostavljen je sistem semafora, uz korišćenje zelene, žute i crvene kategorije. U narednim satima će se utvrđivati da li su kuće bezbjedne za povratak. Kada je riječ o državi La Gvairi, uspjeli smo da obezbjedimo 75 odsto povratak snabdijevanja električnom energijom", navela je Delsi Rodriges.

Potrebna pomoć u hrani, vodi, sanitarijama

Prema podacima Ujedinjenih nacija oko 6,7 miliona građana Venecuele je pogođeno potresima, njima je potrebna hitna pomoć u vodi, sanitarijama, higijenskom priboru, privremenom smještaju, zdravstvenoj zaštiti i osnovnim namirnicama.

"Stanovnicima Venecuele je potrebna medicinska njega, ohrabrenje, podrška. Iako su pacijenti koje smo primili u stabilnom stanju, nemaju teže povrede, bilo je onih kojima se stanje pogoršalo jer nemaju lijekova ili zbog stresa kroz koji su prošli", navela je lekarka Luri Salas.

Na hiljade građana Venecuele je u privremenom smještaju u Karakasu, čekaju na prispeće međunarodne pomoći.

Zbog nedostatka vladine pomoći, na hiljade građana Venecuele se samoorganizovalo, prikupilo pomoć, formiralo improvizovane mreže i konvoje donacija i hrane za najteže postradala područja, prenosi RTS