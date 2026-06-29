Dramatično spasavanje četiri dana od zemljotresa: Iz ruševina izvukla žive oca i sina

Nakon dva razorna zemljotresa koja su u par sekundi razmaka pogodili Venecuelu prošle sedmice, broj poginulih premašio je 1.450, dok se desetine hiljada ljudi i dalje vode kao nestale.

Ipak, četvrtog dana potrage, spasilački timovi uspjeli su izvući tračak nade nakon što su ispod ruševina pronašli žive oca i njegovog sina tinejdžera.

Francuski i američki spasilački timovi locirali su i uspješno izvukli preživjele oca i sina u gradu Karabaljeda, oko 40 kilometara sjeverno od glavnog grada Karakasa.

Pronađeni su gotovo četiri dana nakon što su dva uzastopna zemljotresa, magnitude 7,2 i 7,5 stepeni po Rihterovoj skali, potpuno sravnila sa zemljom blizu 200 zgrada u tom području.

Ovo čudo na terenu dogodilo se nakon što je prošao kritični rok od 72 sata, koji se u praksi smatra ključnim za preživljavanje žrtava ispod ruševina.

Iako međunarodna pomoć pristiže, situacija u zemlji je dramatična. Prema zvaničnim podacima, teško su oštećene 774 zgrade, a povrijeđeno najmanje 3.150 osoba. Agencija UN-a za migracije procjenjuje da bi katastrofom moglo biti pogođeno do 6,76 miliona ljudi kojima su hitno potrebni sklonište, pitka voda i medicinska pomoć.

U lučkom gradu La Guaira, koji je pretrpio ogromna razaranja, izbili su nemiri i pljačke. Očajni stanovnici, suočeni sa sporim dolaskom pomoći, počeli su provaljivati u apoteke i supermarkete.

Ova prirodna katastrofa, najgora koja je pogodila Venecueli u posljednjih stotinu godina, dodatno je uzdrmala zemlju koja se već godinama nalazi u dubokoj ekonomskoj i političkoj krizi.

Prema prvim procjenama Ujedinjenih nacija, troškovi fizičke obnove zemlje iznosiće oko 6,7 milijardi dolara, što predstavlja čak šest posto ukupnog BDP-a Venecueli.