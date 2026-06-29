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Mir na papiru, sukobi na terenu – SAD i Iran najavljuju novu rundu razgovora

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ATV redakcija
29.06.2026 06:47

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Ормуски мореуз сукоб Америка Иран деминирање пролаза
Foto: Tanjug/Amirhosein Khorgooi/ISNA via AP

Uprkos postignutom dogovoru o prekidu neprijateljstava, SAD i Iran su nastavili razmjenu vojnih udara i oštre retorike.

Tenzije oko Ormuskog moreuza ponovo dovode u pitanje bezbjednost plovidbe i stabilnost regiona. Aksios prenosi da su se dvije zemlje dogovorile da obustave napade i da se sastanu ove nedjelje.

Krhko primirje između Sjedinjenih Američkih Država i Irana ponovo je narušeno prethodnih dana, a dvije strane razmijenile su nove napade, dodatno podižući tenzije u regionu.

Snage Centralne komande SAD juče su izvele napade na iranske vojne ciljeve u blizini Ormuskog moreuza. Iranska Islamska revolucionarna garda (IRGC) uzvratila je velikom operacijom, lansirajući rakete i dronove na osam američkih vojnih objekata na Bliskom istoku.

IRGC tvrdi da je uništio osam američkih vojnih objekata u Bahreinu i Kuvajtu, dok američki zvaničnik to demantuje i ističe da nijedan dron ili raketa koje je Iran lansirao nisu pogodili predviđene ciljeve.

Ako budemo primorani da vojskom završavamo posao, Iran više neće postojati, upozorava američki predsjednik Donald Tramp.

Sa druge strane, Iranska Islamska revolucionarna garda (IRGC) upozorila je da će Teheran još odlučnije odgovoriti na svako buduće kršenje primirja ili postignutih dogovora od strane SAD i Izraela.

U međuvremenu, iranski ministar spoljnih poslova Abas Arakči izjavio je da je isključivo Iran nadležan za ponovno otvaranje Ormuskog moreuza u skladu sa Memorandumom o razumijevanju između Teherana i Vašingtona, upozorivši da bi svako strano mešanje dodatno zakomplikovalo taj proces.

Si-En-En prenosi da je plovidba kroz Ormuski moreuz i dalje otežana uprkos sporazumu o prekidu sukoba između Irana i SAD, jer Teheran insistira na kontroli nad tom strateški važnom pomorskom rutom, dok brodarske kompanije, zbog bezbjednosnih i političkih rizika, sve češće biraju alternativne pravce.

Nakon što je Iran saopštio da je otkazao učešće u novoj rundi tehničkih razgovora sa SAD zbog međusobnih udara u Ormuskom moreuzu, dve zemlje su se dogovorile da obustave napade jedna na drugu i da se ponovo sastanu u utorak u Dohi kako bi razgovarale o nastaloj situaciji, preneo je Aksios, pozivajući se na neimenovanog visokog američkog zvaničnika, prenosi RTS

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Ormuski moreuz

Amerika

Iran

Vašington

Teheran

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