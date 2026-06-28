Tramp pravi najbolji golf teren na svijetu

Američki predsjednik Donald Tramp izjavio je da je reflektujući bazen na Nacionalnom molu u Vašingtonu ponovo u punoj funkciji nakon što je bio oštećen, te da će u septembru početi renoviranje golf terena u blizini Bijele kuće, koji će biti dostupan javnosti.

"Napravićemo od njega jedan od najboljih golf terena na svijetu, koji će, što je posebno važno, biti dostupan i široj javnosti", napisao je Tramp na društvenoj mreži "Trut soušl".

Tramp je podsjetio na incident u kojem je reflektujući bazen oštećen, kao i na godine nemara koje su dovele do stvaranja slojeva algi i curenja bazena.

On je dodao da su ovi objekti godinama propadali zbog lošeg održavanja i da će, po završetku radova, izgledati bolje nego kad su napravljeni, prenosi Srna.