Rusija zabranila izvoz benzina

Ruski predsjednik Vladimir Putin uveo je privremenu zabranu izvoza benzina i avionskog kerozina, dok se razmatra i zabrana izvoza dizel goriva.

Ruski predsjednik Vladimir Putin objavio je uvođenje hitne, potpune zabrane izvoza benzina i avionskog kerozina, dok se istovremeno razmatra i zabrana izvoza dizel goriva.

Ovu dramatičnu odluku Putin je saopštio tokom sastanka sa državnim i vojnim rukovodstvom koji je direktno prenosila ruska državna televizija.

- U interesu domaćih potrošača privremeno je uvedena potpuna zabrana izvoza benzina i avionskog kerozina. Razmatra se potreba uvođenja potpune zabrane izvoza i dizel goriva. Znam da ćemo sada raspravljati, mogu se pojaviti pitanja o mogućem gomilanju zaliha, ali zato smo se i okupili kako bismo spriječili sve poteze koji nam zapravo nisu potrebni. Ne treba sami sebi da stvaramo dodatne probleme. O tim pitanjima ćemo razgovarati - izjavio je Putin pred vojnim i političkim vrhom, prenosi Mondo.

Iako je Moskva mjesecima pokušavala da umanji ekonomske posljedice rata, jasno je da je ova radikalna mjera direktna posljedica intenzivne ukrajinske kampanje napada dronovima na ruska energetska postrojenja.

Kijev je posljednjih mjeseci značajno pogodio ruske kapacitete za preradu nafte, ciljajući ključne objekte stotinama kilometara iza linije fronta, što je izazvalo lančanu reakciju i ozbiljne nestašice goriva širom zemlje.

Samo u proteklih nekoliko dana van funkcije su ostala važna energetska postrojenja. Rafinerija NORSI u okviru kompanije Lukoil, koja je četvrta najveća u Rusiji i drugi najveći proizvođač benzina u zemlji, potpuno je obustavila rad nakon snažnog udara dronovima.

Istovremeno, procjenjuje se da velika rafinerija u Moskvi, koja je pretrpjela velike požare nakon ponovljenih napada, neće moći da obnovi proizvodnju prije kraja godine, što je stvorilo veliki problem u snabdijevanju glavnog grada i okolnih oblasti.

U posljednja 24 časa ukrajinske snage dugog dometa pogodile su rafineriju Slavjansk u Krasnodarskom kraju, kao i veliko naftno postrojenje u Jaroslavskoj oblasti, udaljeno oko 700 kilometara od ukrajinske granice.