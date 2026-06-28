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Tijelo tinejdžerke pronađeno u koferu: "To je bilo van moje kontrole"

Autor:

ATV redakcija
28.06.2026 18:55

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Тијело тинејџерке пронађено у коферу: "То је било ван моје контроле"
Foto: Youtube, ABC news

Australijski državljanin optužen je za ubistvo nakon što je tijelo 17-godišnje d‌jevojke pronađeno u koferu u Tajlandu, javljaju lokalni i australijski mediji.

Kako prenosi Bi-bi-si, policija u obalnom gradu Pataji saopštila je da je u subotu u ranim jutarnjim satima pronašla tinejdžerku "uguranu" u torbu, koja je bila bačena u blizini željezničke pruge. Tajlandska policija uhapsila je Australijanca Simona Petera Karmena na aerodromu Suvarnabumi u Bangkoku dok se, kako tvrde, "spremao pobjeći iz zemlje".

Nadzorne kamere snimile mučne detalje

Uhapšeni Australijanac odbacuje sve optužbe za ubistvo. Ipak, nakon hapšenja poslao je poruku porodici žrtve u kojoj tvrdi: "Žao mi je zbog onoga što se dogodilo vašoj kćeri. To je bilo van moje kontrole."

Lokalna policija u Pataji navodi da je nestanak 17-godišnjakinje, koju tamošnji mediji identifikuju kao Tunčanok Donhomlu (Tunchanok Donhomla), prijavljen u petak u 17 časova po lokalnom vremenu.

Policija je u službenom saopštenju na društvenim mrežama objavila da je pregledala snimke nadzornih kamera na kojima se vidi kako Karmen ulazi u stambeni kompleks sa djevojkom, da bi nešto kasnije izašao potpuno sam, „noseći veliki kofer“.

Nadzorne kamere snimile su kako optuženi utovaruje teški kovčeg na motocikl i vozi se prema željezničkoj pruzi.

Presreli ga na aerodromu u zadnji čas

Policajci su locirali i uhapsili Karmena na aerodromu u glavnom gradu Tajlanda, oko 150 kilometara sjeverno od Pataje, u subotu u 1:15 ujutro. Svega petnaest minuta kasnije, istražitelji su pokraj pruge pronašli kovčeg u kojem je bilo golo tijelo nesrećne tinejdžerke.

Australijski državljanin pred istražiteljima je negirao ubojstvo, kao i dodatne optužbe za premještanje i skrivanje tijela te odvođenje maloljetnice radi seksualnog iskorištavanja. Karmen se pred policijom branio tvrdnjom da je zapravo reagovao u samoodbrani.

"Recite drugim curama da paze"

Dok se nalazio u pritvoru, osumnjičeni je snimljen kako šalje poruku porodici ubijene d‌jevojke. "Znam da ćete biti jako tužni i shrvani... isto kao i ja. Molim vas, recite drugim curama... samo da budu oprezne", izjavio je uhapšeni Karmen.

Otac ubijene tinejdžerke poručio je medijima da je duboko potresen i slomljen zbog smrti svoje kćeri, dok je njena maćeha poručila: "Samo želim da se suoči s najtežom mogućom kaznom."

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Tagovi :

Tajland

tinejdžerka

Ubistvo

Australija

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