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Višečasovna čekanja na granici sa Hrvatskom i Crnom Gorom

Autor:

ATV redakcija
28.06.2026 18:19

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Гранични прелаз Нови Град
Foto: AMSRS

Duge kolone vozila čekaju na graničnim prelazima sa Hrvatskom i Crnom Gorom, saopšteno je iz Auto-moto saveza Republike Srpske.

Višečasovna čekanja su na izlazu iz BiH prema Hrvatskoj na prelazima Kostajnica, Novi Grad, Kozarska Dubica, Izačić i Velika Kladuša.

U koloni se čeka i na ulazu u Hrvatsku na prelazima Gradiška-Gornji Varoš, Brod, Šamac, Orašje i Svilaj.

Na graničnom prelazu Deleuša pojačan je saobraćaj na izlazu prema Crnoj Gori.

Saobraćaj je pojačan je i na prelazu Gradina na ulazu i izlazu iz BiH prema Hrvatskoj.

Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja putničkih vozila, za sada, nisu duža od 30 minuta.

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Stanje na graničnim prelazima

GP Novi Grad

Hrvatska

Crna Gora

gužve na granici

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