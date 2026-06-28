Višečasovna čekanja na granici sa Hrvatskom i Crnom Gorom

Duge kolone vozila čekaju na graničnim prelazima sa Hrvatskom i Crnom Gorom, saopšteno je iz Auto-moto saveza Republike Srpske.

Višečasovna čekanja su na izlazu iz BiH prema Hrvatskoj na prelazima Kostajnica, Novi Grad, Kozarska Dubica, Izačić i Velika Kladuša.

U koloni se čeka i na ulazu u Hrvatsku na prelazima Gradiška-Gornji Varoš, Brod, Šamac, Orašje i Svilaj.

Na graničnom prelazu Deleuša pojačan je saobraćaj na izlazu prema Crnoj Gori.

Saobraćaj je pojačan je i na prelazu Gradina na ulazu i izlazu iz BiH prema Hrvatskoj.

Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja putničkih vozila, za sada, nisu duža od 30 minuta.