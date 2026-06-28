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Kako visoke temperature utiču na zdravnje srca i organizma: Ovo su preporuke kradiologa

Autor:

Milica Jagodić
28.06.2026 10:53

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Врућине
Foto: Pixabay/geralt

Dolaskom tropskog talasa i visokih temperatura ljekari upozoravaju da ekstremna vrućina može ozbiljno ugroziti zdravlje, posebno kod osoba sa kardiovaskularnim oboljenjima, starijih građana i hroničnih bolesnika. Istovremeno, pojačano znojenje dovodi do gubitka tečnosti i elektrolita, što može izazvati dehidrataciju.

"Za sve kardiovaskularne bolesnike i bolesnike sa aritmijama važno je izbjegavati namirnice kojima je prostim riječnikom rečeno višak soli, a to je natrijum. Znamo da sigurno nije pametno na ovakvom vremenu da se jede jagnjetina i slični delikatesi jer je prepuno soli" rekla je Tamara Kovačević, načelnik kardiologije na UKC Republike Srpske.

Čak i u namirnicama za koje bismo rekli da su ljetne i lagane krije se višak natrijuma. Različite vrste sportskih pića koja se mogu pronaći na svakom ćošku sadrže popriličnu količinu soli, kao i konzervirana tuna i sladoled, pojašnjava kardiolog.

Slatkiši kao blago natriujima

"Većina sladoleda koji imaju ukus karamela i čokolade imaju konzervans koji sadrži taj ukus i to je ponovo natrijum, prostim riječima so koja podiže krvi pritisak, višak može da napravi ne samo podizanje krvnog pritiska nego da isprovocira i aritmije. Mi savjetujemo našim hroničnim pacijentima, kardiovaskularnim koji imaju srčanu slabost kad se plaše viška-manjka tečnosti, prost test je vaga. Kakvi ste sa tjelesnom težinom ujutru, uveče i sljedeće juto. Kad primjetite da se omršavili, to nije nikakvo mršavljenje to je dehidracija", kaže Kovačević.

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Kako kaže, od jednog pića ili koktela sigurno da nam se neće ništa dogoditi. Svakako je poželjno alkohol dozirati vodom jer pića poput piva pojačavaju izmokravanje odnosno pojačano lučenje tečnosti koje se ne osjeti. Takođe, važno je i prilikom ulaska u hladnu vodu tijelo prilagoditi temperaturnim promjenama.

Ulazak u hladu vodu nosi rizike

"Za one sa hroničnim kardiovaskularnim bolestima apsolutno je zabranjeno naglo ulaziti u vodu. To objašnjavam pogotovo za pacijente koji imaju bajpas, koji imaju ugrađene stentove. Te drastične promjene temperature mogu dovesti do grča krvnih žila, isprovocirati infarkt i iznenadnu srčanu smrt. I oni ljudi koji u kontekstu zdravlja ulaze u izuzetno hladnu vodu postoje načini priprema", poručuje kardiolog.

Hladnija voda u poređenju sa vrelim tuševima jeste povoljnija. Posebno se preporučuje hladni tuš po donjim ekstremitetima na kraju dana jer dovodi do skupljanja krvih sudova i pomaže kod otoka, poručuje Kovačević.

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Tagovi :

vrućine

toplotni talas

Tamara Kovačević

Visoke temperature

Srce

kardiolog

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