Logo

Ne izlazite ako nema potrebe; Toplotni talas u Srpskoj, najavljena veoma visoka temperatura

Autor:

ATV redakcija
28.06.2026 08:52

Komentari:

0
Не излазите ако нема потребе; Топлотни талас у Српској, најављена веома висока температура
Foto: Pexels

Toplotni talas zadržaće se i danas u Republici Srpskoj i Federaciji BiH, gdje će biti sunčano i vruće sa temperaturom do 39 stepeni Celzijusovih.

U drugom dijelu dana od jugozapada ka istoku i jugu doći će do slabog razvoja oblačnosti, ali će se zadržati uglavnom suvo vrijeme, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Maksimalna temperatura vazduha od 34 do 39, u višim predjelima od 29 stepeni Celzijusovih.

Duvaće slab do umjeren vjetar istočni i sjeveroistočni, u Hercegovini južnih smjerova.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

vrućina

visoke temperature vazduha

Vremenska prognoza

Komentari (0)

Pročitajte više

Човек хода међу рушевинама зграде која се срушила у земљотресима претходног дана у Ла Гваири, Венецуела, у четвртак, 25. јуна 2026.

Fudbal

Tragedija! Fudbaleru u zemljotresu poginuli supruga i dvoje djece, danima ih tražio ispod ruševina

4 h

0
Ротација полиције Републике Српске

Srbija

Drama u Guči: Curio amonijak iz hladnjače, MUP poslao hitno upozorenje građanima

4 h

0
Ово су неки од најважнијих историјских догађаја који су се десили на Видовдан

Društvo

Ovo su neki od najvažnijih istorijskih događaja koji su se desili na Vidovdan

4 h

0
Познати сви парови шеснаестине финала СП у фудбалу, објављени и термини утакмица

Fudbal

Poznati svi parovi šesnaestine finala SP u fudbalu, objavljeni i termini utakmica

5 h

0

Više iz rubrike

Беба

Društvo

U Srpskoj rođeno 13 beba

4 h

0
Ово су неки од најважнијих историјских догађаја који су се десили на Видовдан

Društvo

Ovo su neki od najvažnijih istorijskih događaja koji su se desili na Vidovdan

4 h

0
Цар Лазар Хребељановић Видовдан Косово

Društvo

Danas slavimo Vidovdan: Praznik posvećen knezu Lazaru i svim svetim mučenicima srpskim

5 h

0
Бардача језеро исушивање

Društvo

Loša privatizacija uništila Bardaču: Nekada zaštićeno, godinama privatno područje

17 h

1

  • Najnovije

12

53

Jedan od najboljih igrača Švedske zbog povrede završio Svjetsko prvenstvo!

12

53

Čudo u Venecueli: Četiri dana poslije razornih zemljotresa dječak spasen iz ruševina

12

40

Na Pasuljanskim livadama gađanje iz ratne tehnike, prisustvuju zvaničnici Srpske

12

32

Stigao Jalapeno: OpenAI napravio svoj prvi AI čip

12

25

Nije prijavila 20.000 evra na granici: Državljanka BiH papreno kažnjena u Hrvatskoj

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima