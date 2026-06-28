Ne izlazite ako nema potrebe; Toplotni talas u Srpskoj, najavljena veoma visoka temperatura

Autor:ATV redakcija
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Toplotni talas zadržaće se i danas u Republici Srpskoj i Federaciji BiH, gdje će biti sunčano i vruće sa temperaturom do 39 stepeni Celzijusovih.
U drugom dijelu dana od jugozapada ka istoku i jugu doći će do slabog razvoja oblačnosti, ali će se zadržati uglavnom suvo vrijeme, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.
Maksimalna temperatura vazduha od 34 do 39, u višim predjelima od 29 stepeni Celzijusovih.
Duvaće slab do umjeren vjetar istočni i sjeveroistočni, u Hercegovini južnih smjerova.
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