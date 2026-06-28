Ne izlazite ako nema potrebe; Toplotni talas u Srpskoj, najavljena veoma visoka temperatura

Toplotni talas zadržaće se i danas u Republici Srpskoj i Federaciji BiH, gdje će biti sunčano i vruće sa temperaturom do 39 stepeni Celzijusovih.

U drugom dijelu dana od jugozapada ka istoku i jugu doći će do slabog razvoja oblačnosti, ali će se zadržati uglavnom suvo vrijeme, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Maksimalna temperatura vazduha od 34 do 39, u višim predjelima od 29 stepeni Celzijusovih.

Duvaće slab do umjeren vjetar istočni i sjeveroistočni, u Hercegovini južnih smjerova.