Ovo su neki od najvažnijih istorijskih događaja koji su se desili na Vidovdan

Danas je Vidovdan, jedan od najvažnijih praznika u srpskoj tradiciji, kako zbog svog vjerskog, tako i zbog istorijskog značaja. Njegova važnost za srpski narod proizlazi iz brojnih događaja koji su se odigrali upravo na taj datum i ostavili dubok trag u nacionalnoj istoriji.

Najznačajniji među njima jeste Kosovski boj iz 1389. godine, u kojem je poginuo knez Lazar Hrebeljanović (1371–1389). Njegova smrt simbolično se povezuje sa padom srpskog srednjovjekovnog carstva. Zbog toga se na Vidovdan, pored Svetog Amosa, od početka 20. vijeka obilježava i praznik Svetog velikomučenika kneza Lazara i svetih srpskih mučenika. Ovaj dan zauzima posebno mjesto u srpskoj tradiciji i prati ga niz običaja, vjerovanja i narodnih rituala.

Istorijski značaj Vidovdana

Korijeni simbolike Vidovdana sežu u daleku prošlost i dovode se u vezu sa kultom staroslovenskog boga Vida, kojeg su Sloveni smatrali jednim od svojih najvažnijih božanstava.

Ipak, najveći istorijski značaj ovog datuma vezuje se za Kosovski boj 1389. godine, koji predstavlja jedan od najvažnijih događaja u srpskoj istoriji. Ova bitka zauzima posebno mjesto u kolektivnom pamćenju srpskog naroda i predstavlja važan dio nacionalne tradicije.

Dana 15. juna po julijanskom, odnosno 28. juna po gregorijanskom kalendaru, vojska kneza Lazara Hrebeljanovića sukobila se sa vojskom Osmanskog carstva predvođenom sultanom Muratom. Iako istorijski izvori ne daju potpuno jasan odgovor o konačnom ishodu bitke, ona je tokom vremena u srpskoj kulturi dobila gotovo mitski značaj.

Kroz vijekove je simbolika Vidovdana dodatno učvršćena brojnim događajima iz srpske istorije. Ovaj datum povezuje se i sa važnim trenucima iz perioda Prvog svjetskog rata, kao i sa stvaranjem Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca 1918. godine.

Najvažniji istorijski događaji na Vidovdan

1389 – Kosovski boj i smrt kneza Lazara, početak mita o nebeskom carstvu.

1914 – Atentat u Sarajevu: Gavrilo Princip ubija nadvojvodu Franca Ferdinanda, što postaje povod za početak Prvog svjetskog rata.

1919 – Versajski mirovni sporazum, kojim se formalno okončava Prvi svjetski rat.

1921 – Donošenje Vidovdanskog ustava Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca, koji je regulisao uređenje prve zajedničke države Južnih Slovena.

1948 – Rezolucija Informbiroa, raskid između Jugoslavije i Sovjetskog Saveza, što je odredilo politički put zemlje narednih decenija.

1989 – Masovno obilježavanje 600 godina od Kosovske bitke na Gazimestanu. Govor predsjednika Srbije, Slobodana Miloševića, unio je novu političku dimenziju u praznik.

2001 – Izručenje Slobodana Miloševića Haškom tribunalu, takođe na Vidovdan, što je označilo kraj jedne ere srpske političke istorije.

Običaji za Vidovdan

Vidovdan nosi sa sobom bogatu tradiciju i duboko ukorijenjene običaje, a mnogi su povezani sa vidom i „gledanjem“ budućnosti. Prema vjerovanju, ono što se „vidi na Vidovdan“, pratiće čovjeka cijele godine.

Tako na Vidovdan djevojke beru vidovu travu (vidovčica, vidovac...) i stavljaju je pod jastuk s malo soli i hljeba, vjerujući da će im se njihov budući muž javiti u snu. I mnoštvo drugih rituala uključuje sakupljanje vidovčice, biljke koja se koristi za zaštitu od bolesti očiju.

Na ovaj dan, iznošenje tkanina iz kuća predstavlja provjeru vrijednosti domaćinstava, dok se u drugim krajevima praktikuje provjetravanje stvari kako bi se donijela sreća i dobrobit.

U nekim običajima, svjetlost i miris svijeća simbolizuju poštovanje prema preminulima, a posebni momenti, poput zalaska sunca, zajedno sa pravljenjem ponuda i sakupljanjem voća, dodatno obogaćuju običaje na Vidovdan, piše Vidovdan.rs.

Po narodnim vjerovanjima na Vidovdan ne treba raditi na polju, niti obavljati kućne poslove, „zabranjeno“ je pjevati, igrati i glasno slaviti, a treba se kloniti svih većih fizičkih radova.

Umjesto toga, naglašava se tišina i poštovanje, stvarajući prostor za sjećanje na heroje srpske istorije.

Dozvoljeno je i poželjno započinjanje ručnih radova (vjeruje se da ono što se otpočne na ovaj dan ima šansu da dugo traje), uređivanje doma (običaj da se iznose stvari iz kuće da se provjetre od moljaca, simbolično čisteći prostor), odlazak na groblje.

Narodni običaji se razlikuju od kraja do kraja, ali svi imaju jedinstvenu poruku – tišinu, uvid, poštovanje predaka i pogled u budućnost.