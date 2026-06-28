Danas slavimo Vidovdan: Praznik posvećen knezu Lazaru i svim svetim mučenicima srpskim

Autor:ATV redakcija
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Dvadeset osmi dan juna je u kalendaru Srpske pravoslavne crkve označen crvenom bojom jer se tada praznuje Sveti mučenik knez Lazar i svi Sveti mučenici srpski. To je i dan kada se praznuje i Sveti prorok Amos.
Car Lazar se rodio 1329. godine u Prilepu. Još kao dete bio je blage naravi, oštrouman i dobrodušan. Vaspitavan je u hrišćanskoj veri i pobožnosti. I kao takav od Boga dobio mnoge darove, koje je umnožio i tako darovit privukao na sebe pažnju careva i bio uzet na dvor cara Dušana, gdje je postao slavan i uvažavan od svih zbog svoje čestitosti, viteštva i pobožnosti.
Oženio se carevom rođakom, Milicom, ćerkom kneza Vratka, koja je bila od loze Nemanjića. Godine 1353, dato mu je dostojanstvo kneza. Lazar je bio veoma hristoljubiv i tu svoju ljubav ispoljavao je prema crkvi. Njegova najveća briga je bila da izmiri Srpsku i Carigradsku patrijaršiju. Kao izaslanika carigradskom patrijarhu poslao je monaha Neaniju, da ga zamoli da sa Srba skine prokletstvo (anatemu), što bi i učinjeno. Borio se protiv turske najezde i u sukobu, koji se odigrao 15. juna (28. juna po novom kalendaru) 1389. godine protiv turskog cara Murata bio posečen. Tijelo mu je preneto i sahranjeno u njegovoj zadužbini, manastiru Ravanici, kod Ćuprije, a zatim preneto u Ravanicu (Sremsku), odakle je 1942. godine preneto u Sabornu crkvu u Beogradu. Sada se njegove svete i čudotvorne mošti nalaze u manastiru Ravanica kod Ćuprije, gde se, narod vjeruje. Dešavaju mnoga čudesa i isceljenja bolesnih i ulogih. Svima onima koji mu se sa iskrenom molitvom obrate on pomaže.
Za vreme svog života obnovio je manastire Hilandar i Gornjak, podigao manastir Ravanicu i Lazaricu i mnoge druge crkve i manastire.
Prema narodnom vjerovanju, važno je šta će se na ovaj dan videti, jer će se kasnije baš u tome imati uspjeha. Ponegde, izlazi se do podneva na groblja i donosi hrana, riba obavezno.
Tradicionalno, podjelom đačkih knjižica, na Vidovdan se i zvanično završava školska godina.
Proslavlja se i kao dan grada Kruševca. Baš tu nalazi se crkva – Lazarica, u kojoj se pričestila srpska vojska pred odlazak u boj na Kosovu.
Dio vojske se, kažu pričestio i u crkvi brvnari u Prolomu, u čijem dvorištu raste šest šljiva uvijenih stabala.
Prema jednoj od legendi, šljive se uvijaju od žalosti za knezom Lazarom i njegovim vojnicima koji su pošli u smrt, prolazeći pored stabala.
Društvo
Da li se posti na Vidovdan?
Svetosavski svenarodni ideal i program: "Sve za Hrista – Hrista ni za šta" niko nije u potpunosti ostvario kao sveti car Lazar. On je to ostvario opredelivši se za carstvo nebesko i prinevši sebe za kosovsku žrtvu i sa sobom sav narod srpski. Učinio je to iz čisto jevanđelskih razloga što i sama pesma kaže:
"Zemaljsko je za malena carstvo, a nebesko uvek i doveka".
Krasotu vozželjev slavi Božija, vo zemnjej tomu blagougodil jesi, i poručenij ti talant dobrje vozdjelav usugubil jesi, o njemže i podvizavsja do krove, otonjuduže i mzdu boljeznej tvojih jako mučenik prijal jesi ot Hrista Boga, jegože moli spastisja pojuščim tja Lazare.
Sveti prorok Amos
Rođen u selu Tekuji blizu Vitlejema. Prost poreklom i životom, Amos je bio čuvar svinja jerusalimskih bogataša. Ali Bog koji ne gleda ko je ko po spoljašnjosti nego po čistoti srca, i koji je i Mojseja i Davida uzeo od ovaca i postavio ih za vođe naroda, izabrao je Amosa za svog proroka. On je izobličavao cara Oziju i njegove žrečeve za idolopoklonstvo, i odvraćao narod od klanjanja zlatnim junicama u Vetilju učeći ga da se klanja Bogu jedinome i živome. Kad ga je glavni žrec Amasija gonio, on prorekne, da će Asirci pokoriti Izrailj, da će poseći cara i sinove Amasijine, i da će Amasijinu ženu na oči njegove vojnici asirski bludom oskvrniti zato što je i Amasija zaveo narod na bluđenje s idolima. Sve se ovo potom i zbilo. Sin žrečev udario je proroka štapom po čelu tako silno, da je on pao. Jedva živ donesen u svoje selo Tekuju, gde je ispustio dušu. Živeo je u VIII veku pre Hrista.
Prema nekim izvorima, Svetog proroka Amosa je kao krsnu slavu slavio knez Lazar. U selu Grbicama je pre više od šest vekova bio sagrađen srednjovekovni manastir ili crkva manjih dimenzija, namenjena za bogosluženja meštanima koji su naselili ove krajeve i moguće je da je ova crkva bila posvećena upravo ovom svecu.
(telegraf)
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