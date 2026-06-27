BORS: Upriličen prijem za 15 generala

Srpska istorija satkana je od bitaka za odbranu slobode, čulo se prijemu povodom Vidovdana – krsne slave Vojske Republike Srpske. Bila je to prilika da se oda priznanje generalima koji su predvodili Vojsku Republike Srpske u najtežim vremenima.

I danas, poručuju, stoje na raspolaganju da svojim iskustvom i znanjem doprinesu u daljem očuvanju Republike Srpske bez koje, kako kažu, nema sreće za srpski narod na ovim prostorima

"Bez svih pripadnika Vojske Republike Srpske, bez boraca, bez pripadnika policije, bez našeg naroda i političkog rukovodstva sigurno ovo o čemu oni govore ne bi smo ostvarili, a ostvarili smo mnogo, po prvi put Republika Srpska je jedna državna institucija i državna tvorevina zapadno od Drine", rekao je Savo Sokanović, general-potpukovnik u penziji.

"Vojska Republike Srpske je opstala upravo zato što je bila vezana i za narod i za svoje starješine i za svoje rukovodstvo, ali i za ono u šta vjeruje, kao što je ovaj svetac koji predstoji", rekao je Budimir Gavrić, general-major načelnik štaba istočno-bosanskog korpusa.

Na iskustvo i savjete generala računaju u Boračkoj organizaciji Republike Srpske. Tri su pravca djevovanja: očuvanje Republike Srpske, njegovanje tradicije i čuvanje istinitih istorijskih činjenica.

"Odlučili smo ispred Boračke organizacije da sjednemo sa njima, jer Vidovdan je dan koji obilježava ovaj otadžbinski rat, nego sve srpske ratove od Kosova do današnjih dana, a oni su neko koje sigurno najviše dao za Republiku Srpsku, neko koje odlučivao i najtežim momentima, neko koje komandovao i zajedno sa nama borcima Republike Srpske stvorio Republiku Srpsku", rekao je Milovan Gagić, predsjednik Predsjedništva Boračke organizacije Republike Srpske.

Ministar rada i boračko-invalidske zaštite Srpske ističe da je riječ o ljudima koji su u vrijeme Odbrambeno-otadžbinskog rata stajali na čelu Vojske i dali ogroman doprinos da narod danas živi u slobodi i ima Republiku Srpsku.

"Upoznati ih sa trenutnom situacijom u Republici Srpskoj, sa položajem srpskog borca, sa pravima koji on danas ima, a sigurno na osnovu ogromnog iskustva koji oni imaju sigurno da će nam dati određene savjete koje ćemo mi sigurno uvažavati, jer smo ih slušali u toku Odbrambeno-otadžbinskog rata. Uvijek se stariji sluša, a mi smo ti koji trebamo da poslušamo starije, ovo ćemo nastaviti i u narednom periodu, generali su uvijek dobrodošli", rekao je Radan Ostojić, ministar rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske.

Svečani prijem za 15 generala Vojske Republike Srpske organizovala je Boračka organizacija Republike Srpske.