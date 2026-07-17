Više od 1.000 stanovnika jednog grada završilo u bolnici: Voda sa česme hitno zabranjena za piće

U bolnici je završilo više od 1.000 stanovnika Gostivara zbog sumnje da su se otrovali vodom za piće, zbog čega je ista zabranjena za upotrebu.

Pumpe postavljene u bazenu za otpadne vode u selu Vrutok mogle bi biti odgovorne za kontaminaciju, prenosi TV Telma.

Iz preduzeća "Vodovod i Komunalec" poručuju da je riječ o trovanju hranom, a ne vodom, i da su optužbe samo nagađanja.

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U Opštoj bolnici "Dr Ferid Murad" u Gostivaru saopšteno je da pacijenti imaju simptome kao što su povraćanje, dijareja, bolovi u stomaku, povišena temperatura i malaksalost. Na Odjeljenju za infektivne bolesti, Pedijatrijskom odjeljenju i Odjeljenju hitne pomoći prijavljeno je između 1.000 i 1.200 pacijenata sa ovim simptomima.

Policija je otkrila pumpe u bazenu za otpadne vode u Vrutoku, a istraga se vodi zbog sumnje na krivično djelo "zagađenje vode za piće". Nije bilo hapšenja, ali je pokrenuta istraga.

Portparol SVR-a Fatmir Redžepi izjavio je da postoje osnovi sumnje da je Javno preduzeće "Vodovod" postavilo pumpe kako bi povećalo pritisak u mreži zbog nestašice vode. Voda iz kanala često se koristi za navodnjavanje i ribnjake.

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Direktorka "Komunalca" tvrdi da nije bilo kontaminacije sistema vodosnabdijevanja i da su spekulacije o zagađenju vode neosnovane.

Tužilaštvo je pokrenulo postupak i naložilo prikupljanje uzoraka vode sa četiri lokacije. Agencija za hranu i veterinu zabranila je upotrebu vode iz slavine, navodeći da je pumpa ilegalno instalirana u glavnom cjevovodu i da ubrizgava vodu iz rijeke Vardar.

(Telegraf.rs)