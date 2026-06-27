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Sutra pakleno u Srpskoj: Najavljeno do 39 stepeni!

Autor:

ATV redakcija
27.06.2026 15:34

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vrućina sunce toplota
Foto: Pexel/ Fatih Turan

Sunčano i vruće biće i drugi dan vikenda u Republici Srpskoj i FBiH, uz maksimalnu temperaturu vazduha do 39 stepeni Celzijusovih.

U drugom dijelu dana od jugozapada ka istoku i jugu uslijediće slabije naoblačenje, ali će se zadržati uglavnom suvo vrijeme, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

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Duvaće slab do umjeren istočni i sjeveroistočni vjetar, a u Hercegovini južnih smjerova.

Jutarnja temperatura vazduha od 17 do 21, na jugu do 25, u višim predjelima od 14, a dnevna od 34 do 39, u višim predjelima od 29 stepeni Celzijusovih.

Prema podacima Federalnog hidrometeorološkog zavoda, danas je sunčano vrijeme.

Temperatura vazduha u 14.00 časova: Bjelašnica 17, Čemerno 26, Kalinovik 27, Han Pijesak 28, Kneževo i Sokolac 29, Gacko 30, Sarajevo 31, Srebrenica 32, Foča, Mrkonjić Grad, Rudo i Livno 33, Bileća, Višegrad, Šipovo, Ribnik i Sanski Most 34, Trebinje, Srbac, Novi Grad i Zenica 35, Banjaluka, Bijeljina, Doboj, Prijedor i Bihać 36, te Mostar 39 stepeni Celzijusovih.

Prema sadašnjoj prognozi, osvježenje sa kišom i pljuskovima očekuje se u srijedu, 1. jula, u drugom dijelu dana.

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visoke temperature vazduha

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