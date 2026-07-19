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Pao Fejsbuk! Korisnici masovno prijavljuju problem

Autor:

ATV redakcija
19.07.2026 10:29

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Фејсбук
Foto: pexels/Brett Jordan

Društvena mreža Fejsbuk od jutros bilježi probleme. Brojni korisnici prijavljuju da od‌jednom ne mogu da pristupe svojim nalozima.

Problemi su počeli oko 10 časova po našem vremenu, a žalbe neprekidno stižu i za mobilnu aplikaciju, ali više za desktop verziju.

Korisnici prijavljuju da na svojim računarima vide bijeli ekran kada pokušavaju da pristupe Fejsbuku.

"Meni prijavljuje da mi nalog trenutno nije dostupan", žalili su se korisnici.

Problem sa pristupom imaju korisnici širom Balkana.

U ovom trenutku nije poznato šta se događa.

(Telegraf)

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