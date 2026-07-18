Promijenite iskustvo gledanja TV programa: Evo kako da riješite problem slabe slike

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Centar kućne zabave postali u pametni televizori. Međutim ako vam slika zastajkuje ili se sadržaj ne pokreće uzrok može biti internet veza.
Postoji jednostavno rješenje koje mnogi zanemaruju, a može potpuno promijeniti iskustvo gledanja.
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Od kada je Netfliks pokrenut 2007. godine, striming servisi su postali globalni fenomen sa milionima korisnika. Smart TV omogućava brz pristup omiljenim filmovima i serijama, ali bežična veza često nije dovoljno stabilna za visok kvalitet prenosa.
Ako je vaš televizor povezan na Vajfaj, moguće je da ne dobijate maksimalne performanse. Slab signal, smetnje u mreži i udaljenost od rutera mogu izazvati sjeckanje, spor učitavanje i prekide tokom gledanja.
Umjesto Vajfaj, preporučuje se povezivanje televizora putem Etksernet kabla direktno na ruter. Ova veza je stabilnija i pouzdanija, što znači manje prekida i bolji kvalitet slike.
Prema Netfliks smjernicama, za 4K striming potrebno je najmanje 15 Mbps, dok 25 Mbps omogućava brže učitavanje sadržaja. Etksernet veza može obezbediti i do 100 Mbps stabilne brzine, što omogućava gledanje bez prekida.
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Proizvođači poput Samsunga i Sonija takođe preporučuju Etksernet zbog jače i stabilnije konekcije. Osim toga, ping može biti smanjen i do 50 odsto u odnosu na Vajfaj, pa će i igranje i aplikacije raditi znatno bolje.
Postupak je jednostavan i traje svega nekoliko minuta. Potreban vam je Etksernet kabl, na primjer Cat5e koji podržava brzine do 1 Gbps, ili brži Cat 8 koji ide i do 40 Gbps.
Pronađite Etksernet port na zadnjem dijelu televizora, obično pored HDMI priključaka. Jedan kraj kabla povežite sa televizorom, a drugi sa LAN portom na ruteru. Zatim u podešavanjima televizora izaberite opciju ViredKonekšn veza je spremna.
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Uz kablovsku konekciju, striming, aplikacije i igranje radiće stabilnije, brže i bez nerviranja zbog prekida. Ako želite najbolje moguće iskustvo na Smart TV-u, Etksernet je i dalje najpouzdaniji izbor, prenosi Kurir.
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