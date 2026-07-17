Ogromno otkriće: Prvi put pronađena atmosfera na planeti sličnoj Zemlji

U revolucionarnom otkriću u potrazi za životom van Zemlje, astronomi su prvi put pronašli atmosferu oko planete nalik Zemlji, stjenovite planete koja kruži oko svoje zvijezde u nastanjivoj zoni.

Ovo otkriće je najsnažniji poznati dokaz da svjetovi nalik našem, s potencijalom za život, postoje van Sunčevog sistema, saopštio je Centar za astrofiziku Harvarda i Smitsonijana.

"Atmosfere su neophodne da bi planeta imala uslove za život kakav mi poznajemo. Ovo je prvi put da je neko pronašao atmosferu stjenovite planete u nastanjivoj zoni druge zvijezde", rekao je Kolin Čerubim, koji je nedavno doktorirao na Harvardu.

Studija je objavljena u časopisu Sajens (Science), a predstavlja opservacione rezultate detekcije helijuma koji bježi iz atmosfere planete LHS 1140 b, stjenovite planete udaljene od nas oko 48 svjetlosnih godina. Otkriće je motivisano teorijskim predviđanjima i pruža dovoljno dokaza da planeta ima atmosferu.

Planeta kruži oko crvenog patuljka, unutar cirkumstelarne nastanjive zone, odnosno regiona gdje su temperature i uslovi takvi da omogućavaju postojanje vode u tečnom stanju na površini planete.

Astronomi su do sada otkrili hiljade egzoplaneta, uključujući i nekoliko stjenovitih planeta, ali utvrđivanje da li one imaju atmosferu bilo je pravi izazov.

"Prije 20 godina pitali smo se da li uopšte postoje planete Zemljinog tipa. Onda smo otkrili da su česte i pronašli smo neke u nastanjivoj zoni. Sljedeće pitanje bilo je da li je neka od njih uspjela da sačuva atmosferu. Sada znamo da bar jedna jeste", rekao je Robin Vordsvort, profesor na Harvardu i savjetnik.

Iako su druge studije otkrile stjenovite planete u nastanjivoj zoni, ovo je prva studija koja jasno pokazuje postojanje atmosfere. Naučnici vjeruju da ova planeta ima atmosferu već tri milijarde godina.

Teorijski model Čerubima i njegovih kolega pretpostavio je da LHS 1140 b ima gornje slojeve atmosfere bogate helijumom, koji polako odlazi u svemir.

Da bi testirali model, koristili su spektrograf Vajnred na teleskopu Magelan u Čileu. Primijetili su rijetko poravnanje kada su LHS 1140 b i još jedna planeta istovremeno prošle ispred zvijezde.

Iako jedna planeta nije pokazala tragove atmosfere, druga, upravo LHS 1140 b, pokazala je helijum koji odlazi u svemir, što pokazuje da ima atmosferu.

Kako se navodi u saopštenju, Dejvid Šarbono, šef Odjeljenja za astronomiju na Harvardu i astronom Centra za astrofiziku, u početku je bio skeptičan prema planu jer je smatrao da je zasnovan na matematičkim proračunima, a ne na posmatranju.

Ali kada su stigli rezultati, bio je uvjeren.

"Kolin je analizirao planete za koje znamo i pretpostavio da ova ima atmosferu s helijumom. Onda je organizovao posmatranje i to je bilo jasno", rekao je Šarbono.

(Telegraf nauka)