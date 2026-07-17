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Beograd pristupio svemirskom programu Artemis

Autor:

ATV redakcija
17.07.2026 07:48

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Лого НАСА свемирске агенције
Foto: Tanjug/AP/John Raoux

Srbija je u sjedištu NASA u Vašingtonu zvanično pristupila američkom svemirskom programu Artemis, međunarodnom okviru za odgovorno i mirnodopsko istraživanje i korišćenje svemira.

Sporazum o pristupanju potpisao je ministar spoljnih poslova Srbije Marko Đurić i poručio da je riječ o istorijskom danu za srpsku nauku.

Iz Stejt departmenta ocijenili su da odnosi SAD i Srbije ulaze u novu eru usmjerenu ka budućnosti, kao i zajedničkoj posvećenosti izgradnji bezbjednije i prosperitetnije budućnosti, te da je Srbija postala 69. država potpisnica tog međunarodnog okvira.

Ceremoniji potpisivanja prisustvovali su i zamjenik administratora NASA Met Anderson, pomoćnik državnog sekretara SAD za okeane, međunarodna pitanja životne sredine i nauke Vesli Bruks, kao i ambasador Srbije u Vašingtonu Dragan Šutanovac, javio je RTS.

Đurić je rekao da je ovo istorijski dan za srpsku nauku, ističući da su na ovaj način širom otvorena vrata srpskim institutima, naučnicima, industriji da uzmu učešće u svemirskom programu.

Rekao je da to omogućava da Srbija sa SAD sarađuje i u oblasti najsofisticiranijih tehnologija kada je riječ o povezivanju nauke.

Pozdravio je to što se sporazum o programu Artemis čvrsto oslanja na Ugovor o svemiru iz 1967. godine i širi korpus međunarodnog prava koji, kako je rekao, decenijama usmjerava miroljubivo istraživanje svemira.

"Posebnu inspiraciju crpimo iz nasleđa naučnika i inženjera srpskog porekla čija je stručnost doprinela programu `Apolo`, jednom od najvećih dostignuća čovečanstva”, rekao je Đurić na ceremoniji, te podsjetio na doprinos Dejvida Vujića.

Bruks je rekao da potpisivanje sporazuma Artemis znači uvod u današnji prvi strateški dijalog između SAD i Srbije u Stejt departmentu.

"Srbi u Americi odigrali su ključnu ulogu u NASA programu `Apolo`. Današnjim potpisivanjem Sporazuma, Srbija nadograđuje to partnerstvo i pridružuje se široj grupi potpisnica koje rade na sprovođenju naših vrijednosti i načela u praksi", rekao je Bruks.

Anderson je poručio da će se Amerika vratiti na Mjesec i pokrenuti zlatno doba istraživanja i otkrića, što zahtijeva sposobne partnere i zajedničku posvećenost odgovornom istraživanju, te da se raduje saradnji u svemiru sa Srbijom.

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artemis

NASA

Svemir

Srbija

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