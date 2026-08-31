Ništa od osvježenja, septembar će da liči na avgust i jul

Autor:ATV redakcija
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Dolazak septembra ne podrazumijeva i pad temperature. Naprotiv, ljeto se ne predaje i početak devetog mjeseca donijeće nastavak natprosječno toplog vremena sa temperaturama koje više liče na ljeto, nego na ranu jesen.
Prema najavi BH Meteo, prvih 10 do 15 dana septembra trebalo bi da bude toplije od višegodišnjeg prosjeka. Očekuje se pretežno vruće i suvo vrijeme, bez naglog zahlađenja i izraženijeg ulaska u jesen.
Temperature vazduha mogle bi se tokom prve polovine mjeseca zadržati iznad vrijednosti uobičajenih za ovo doba godine. Takve vremenske prilike donijeće svojevrsno „kasno ljeto“ širom Bosne i Hercegovine.
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Posebnu zabrinutost izaziva najavljeni izostanak obilnijih padavina. Brojna područja u BiH već su pogođena sušnim periodom, a nastavak toplog i uglavnom suvog vremena mogao bi dodatno pogoršati stanje.
„Vruće, suša i kasno ljeto“, kratko su iz BH Meteo opisali vremenske prilike koje se očekuju početkom septembra.
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