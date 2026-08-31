Preminuo Eduar Baladi

Autor:ATV redakcija
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Bivši premijer Francuske Eduar Baladir, koji je na funkciji bio od 1993. do 1995. godine, preminuo je danas u 97. godini, saopštio je premijer Sebastijen Lekorni.
"Eduar Baladir je blisko povezan sa 50 godina istorije Pete republike. Od svojih prvih dana rada uz Žorža Pompidua do imenovanja za premijera, bio je jedna od vodećih ličnosti našeg javnog života", naveo je Lekorni na "Iksu".
Baladir je sprovodio sveobuhvatni program privatizacije kojim su prodate neke od najpoznatijih francuskih kompanija, uključujući banke Sosijete ženeral i Pariba, kao i televizijsku kompaniju Te Ef. Takođe je 1993. godine sproveo i reformu francuskog penzionog sistema, poteza veoma kontroverznog u to vrijeme, prenosi Srna.
Baladir je bio premijer za vrijeme mandata socijalističkog predsjednika Fransoa Miterana.
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