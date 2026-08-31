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Određen pritvor za 14 osoba zbog potonuća trajekta

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Autor:

ATV redakcija
31.08.2026 17:08

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На овом кадру из видеа, путници у прслуцима за спасавање чекају спасавање на преврнутом путничком броду код обале Гирне, у сјеверном дијелу Кипра под турском окупацијом, у недјељу, 30. августа 2026. године.
Foto: Tanjug/DHA via AP

Sud na Kipru odredio je pritvor za 14 osumnjičenih u vezi sa potonućem trajekta u kojem je poginulo osam ljudi, uključujući kapetana, članove posade i zaposlene u kompaniji "Filo Denizdžilik".

Prema svjedočenju preživjelih, kapetan potonulog trajekta bio je među prvima koji su napustili plovilo, a jedan mornar ga je čamcem za spasavanje lično prevezao do obale.

Dvoje preživjelih je izjavilo da je kapetan ignorisao molbe putnika da vrati trajekt kada je počeo da prima vodu, nakon čega je posada u žurbi napustila plovilo.

Vlasti Kipra proglasile su trodnevnu žalost zbog potonuća u kojem je poginulo najmanje osam ljudi. Potraga za 18 nestalih i dalje traje, prenosi Srna.

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Kipar

prevrnuo se trajekt

Trajekt

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