Situacija sa požarima u mjestu Zupci stabilna

Autor:ATV redakcija
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Situacija na većini požarišta na području Zubačkog platoa u ovom trenutku je stabilna, navode iz Štaba za vanredne situacije.
Kako kažu, aktivan požar i dalje je prisutan u rejonu sela Grabovica, ali vatra trenutno ne prijeti kućama i stambenim objektima. Na požarište u Grabovici upućen je helikopter Helikopterske jedinice Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske, koji će djelovati iz vazduha i dodatno doprinijeti stavljanju požara pod kontrolu.
"Ostala požarišta su u ovom trenutku mirna. Sve nadležne službe i raspoložive snage ostaju u pripravnosti, a situacija se kontinuirano prati.Sve ekipe na terenu i dalje postupaju u skladu sa potrebama i razvojem situacije, sa ciljem da se aktivni požar u potpunosti lokalizuje i spriječi njegovo širenje", navode iz Štaba.
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