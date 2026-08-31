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Situacija sa požarima u mjestu Zupci stabilna

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Autor:

ATV redakcija
31.08.2026 17:49

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Ситуација са пожарима у мјесту Зупци стабилна
Foto: ATV

Situacija na većini požarišta na području Zubačkog platoa u ovom trenutku je stabilna, navode iz Štaba za vanredne situacije.

Kako kažu, aktivan požar i dalje je prisutan u rejonu sela Grabovica, ali vatra trenutno ne prijeti kućama i stambenim objektima. Na požarište u Grabovici upućen je helikopter Helikopterske jedinice Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske, koji će djelovati iz vazduha i dodatno doprinijeti stavljanju požara pod kontrolu.

"Ostala požarišta su u ovom trenutku mirna. Sve nadležne službe i raspoložive snage ostaju u pripravnosti, a situacija se kontinuirano prati.Sve ekipe na terenu i dalje postupaju u skladu sa potrebama i razvojem situacije, sa ciljem da se aktivni požar u potpunosti lokalizuje i spriječi njegovo širenje", navode iz Štaba.

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Tagovi :

požar

Trebinje

Vanredno stanje

Vatrogasci

gašenje požara

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