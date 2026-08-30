Ognjište ne zaboravljaju: Sabor na Zijemljima i novi put ka Nevesinju

Tamo je počelo asfaltiranje puta prema Nevesinju. Prva nedjelja nakon Velike Gospojine je uvijek poseban dan za Zijemlja. Tada se tradicionalno okupe i mještani, i ljudi porijeklom iz tog kraja.

Ognjište se ne zaboravlja gdje god da je pa i kada je odmah ispod Veleža. Tradicionalni Sabor na Zijemljima okupio je nekoliko stotina ljudi iz svih krajeva svijeta. Ove godine ih je do Istočnog Mostara iz pravca Nevesinja dočekao novi asfalta.

"Moja familija je velika, moji sinovi, ima nas 12 i svi smo tu evo možete pogledati. Stvarno sam sretan, i sretan da danas ovo moje Zijemlje ima asfat imamo put do kuće i obnovili smo kuću i mi i mnogi", kaže Vlatko Antelj.

"Ja sam prošao Italiju Austriju, Švajcarsku ali nema ljepše mjesta na svijetu", rekao je Trifko Trišić.

"To je neopisiv osjećaj, bude se uspomene mladosti i djetinjstva", nadovezao se Milan Čalija.

Zijemlja odnosno Opština Istočni Mostar je rubna i jedna od najmanjih. Do opštine se dolazi makadamskim putem, od nedavno je lošeg puta manje.

"Za mene je ovo poseban dan. Konačno smo krenuli sa asfaltiranjem puta prema Nevesinju. Ovo je od velikog značaja za ovdašnje stanovništvo", ističe Božo Sjeran, načelnik Opštine Istočni Mostar.

Do sada je urađen 1.600 metara. Sve je koštalo oko 600.000 maraka.

"Za Republiku Srpsku ne postoje bitne i nebitne, velike i male opštine. Sve su bitne i sve su velike. Za mene lično, i za Vladu Republike Srpske, Istočni Mostar je velik koliko i Trebinje, i Banjaluka, i Bijeljina. Za nas je ovo trenutno najbitnije mjesto u Republici Srpskoj i to je bitna poruka da Srbi, gdje god živjeli u Republici Srpskoj, moraju da osjete podršku institucija", kaže Srđan Amidžić, ministar finansija i trezora u SM BiH.

Do Nevesinja je još ostalo neki 4.300 m. Kada se i to završi mnogo će značiti. Vlada je već obezbijedi 800.000 maraka.

"Kada se putna mreža kompletira, to će mnogo značiti za sve stanovnike, putnike, turiste i naše institucije", poručuje Milenko Avdalović, načelnik Opštine Nevesinje.

"Ovo izdvojenih 800.000 KM iz programa javnih investicija je najbolji demant svih onih nevjernih koji kažu da se u Hercegovinu i u ovaj dio Republike Srpske ne ulaže u putnu infrastrukturu", rekao ej Ilija Tamindžija, poslanik u NSRS.

Ovo malo mjesto u važnim istorijskim trenucima je bilo veliko. Ovaj Sabor ima toliko dugu tradiciju da niko ne zna kada je bio prvi. Danas su iz Zijemalja Velež preplavile emocije, sreća, uspomene i miris pečene jagnjetine.