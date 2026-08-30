Heroji se bore do posljednjeg atoma: Primjer iz Trebinja je dokaz za to

Trebinje, kao i cijela Hercegovina, danima vodi nadljudsku bitku sa požarima koji su u nekoliko navrata zaprijetili i stambenim i pomoćnim objektima.

Kao i uvijek do sada, na scenu su tu stupili vatrogasci, ne samo iz Trebinja već i iz drugih dijelova Srpske, i borbom do posljednjeg atoma snage spašavali imovinu, ali i ljudske živote.

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Pri tome, u svojoj hrabrosti, o svojim životima nisu razmišljali.

Koliko je teška borba sa vatrenom stihijom najbolje svjedoči primjer jednog vatrogasca iz Istočnog Sarajeva koji je bez oklijevanja došao na jug Srpske da pomogne svojim kolegama.

On je, ne usljed povreda, već zbog iscrpljenosti bio hospitalizovan. Ali tek nakon što je situacija stavljena pod kontrolu.

Srećom, ozbiljnijih posljedica za ovog heroja nema.

"Koliko su napori na terenu veliki, najbolje pokazuje i podatak da je jednom pripadniku Vatrogasno-spasilačke jedinice Istočno Sarajevo, usljed iscrpljenosti, ukazana medicinska pomoć i da je prevezen u Bolnicu Trebinje, gdje je primio infuziju", saopšteno je iz Štaba za vanredne situacije Grada Trebinje.

Kuće i objekti sačuvani

Ovaj junak ima čime da se ponosi jer je, zajedno sa svojim kolegama, mještanima i drugim dobrim ljudima, uspio da sačuva kuće i druge objekte od plamena.

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"Još jedan dan protekao je u nadljudskoj borbi pripadnika naših jedinica zaštite i spasavanja, koji rame uz rame sa kolegama iz drugih gradova i opština, mještanima i dobrovoljcima, hrabro i vješto se bore sa vatrom koja danima prijeti području Trebinja", kažu u trebinjskom Štabu.

Pomoć sa svih strana

Pomoć je došla sa svih strana, a Štab se svima zahvaljuje.

"Na požarištima su danas bili pripadnici Teritorijalne vatrogasno-spasilačke jedinice Trebinje, JU 'Ekologija i bezbjednost', vojnici kasarne 'Bilećki borci', Dobrovoljna vatrogasna društva, pripadnici Oružanih snaga BiH, zajedno sa kolegama iz Herceg Novog, Čapljine, Neuma, Doboja, Zvornika i Istočnog Sarajeva, kao i brojni dobrovoljci i mještani".

Napominju da se posebno teška borba vodi na području zubačkih sela – Macinka, Brezine, Grabovica, Konjsko i Dobranjci, gdje su mještani i dobrovoljci dali ogroman doprinos u odbrani svojih sela i imovine.

"Zahvaljujući nadljudskim naporima svih koji su danima na terenu, nijedna kuća i nijedan objekat nisu izgorjeli, uprkos snazi i nepredvidivosti vatrene stihije. Velika zahvalnost ide svim hrabrim i požrtvovanim vatrogascima, pripadnicima službi zaštite i spasavanja, dobrovoljcima i mještanima, kao i kolegama iz gradova i opština koji su došli da pomognu Trebinju u najtežim trenucima".

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Dodaju da je podršku na terenu danas pružio i starješina TVJ Herceg Novi Zlatko Ćirović, koji je obišao ekipe i svojim iskustvom dao značajan doprinos, kako organizaciono, tako i taktički, u borbi sa požarima.

"U gašenju požara u poslijepodnevnim časovima uključio se i helikopter MUP-a Republike Srpske, koji dejstvuje na ugroženim područjima.

"Borba sa vatrom se nastavlja, ali ono što se danas ponovo pokazalo jeste da su zajedništvo, hrabrost i požrtvovanost najjače oružje u odbrani ljudi, sela i imovine", zaključili su u Štabu.