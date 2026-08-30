Ovo je Srbin kojeg cijela Njemačka traži

Spektakularno bjekstvo 35-godišnjeg Srbina Saše D. iz zatvora Duizburg-Hamborn glavna je vijest u njemačkim medijima.

Istražitelji su tokom pretresa njegove ćelije otkrili tajno skrovište ispod linoleuma na podu, što ukazuje na to da je zatvorenik bjekstvo detaljno pripremao.

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Ispod podne obloge Srbin je, navodno, napravio šupljinu koja tokom ranijih kontrola ćelije nije bila primijećena. Međutim, istražitelji u skrovištu nisu pronašli nikakav alat.

Prema navodima Ministarstva pravde Sjeverne Rajne-Vestfalije, zatvorenik je, po svemu sudeći, pretesterisao jednu metalnu šipku na rešetkama ispred prozora svoje ćelije. Drugu, unutrašnju rešetku navodno je razvalio koristeći sto iz ćelije kao polugu.

Upečatljiva tetovaža

Potom se provukao kroz uski otvor, popeo uz fasadu zgrade na krov i kao u crtanim filmovima - pobjegao.

Policija i dalje traga za 35-godišnjakom, koji ima upečatljivu tetovažu žene na nadlaktici.

On se nalazio u istražnom pritvoru zbog sumnje za krađu. Krajem maja osuđen je na šest godina zatvora zbog dvije provale u stanove.

Prema informacijama iz pravosudnih krugova, tokom tih provala navodno je, osim nakita, ukrao i više od 200.000 evra u gotovini.

Za sada nije jasno odakle mu alat kojim je presjekao rešetku.

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"Zašto ovo skrovište nije otkriveno prilikom kontrola ćelije i kako je alat, kojim je presjekao jednu šipku rešetke, dospeo u zatvor, sada je predmet istrage", rekao je portparol Ministarstva pravde za "Bild".

Slučaj je posebno osjetljiv jer pravosuđe Sjeverne Rajne-Vestfalije već mjesecima potresaju skandali u zatvorima.

U zatvoru u Euskirhenu nekoliko službenika nalazi se pod sumnjom za korupciju. Postoje sumnje da su zatvorenici u zamjenu za novac dobijali određene pogodnosti, a istražitelji proveravaju navodni sistem podmićivanja i ublažavanja zatvorskog režima.

Ministarstvo, međutim, za sada ne vidi vezu između tih slučajeva i bjekstva u Duizburgu.

"Do sada u ovom slučaju nemamo nikakve naznake korupcije unutar zatvora", izjavio je portparol.

Poznati njemački advokat za krivično pravo Burkhard Beneken kritički je ocijenio ovaj slučaj.

"Ovo bjekstvo me ne iznenađuje. Već duže vrijeme se upozorava da bezbjednosne mjere u zatvorima nisu dovoljne", rekao je Beneken za "Bild".

Autor knjige "Insaj Knast: Život iza rešetaka – surova svakodnevica u njemačkim zatvorima" ukazuje i na nedostatak zaposlenih u zatvorskom sistemu.

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Prema njegovim riječima, uvijek postoji i opasnost da zabranjeni predmeti dospeju iza zatvorskih zidina.

Oštre kritike ministru

Verner Pfajl (60), stručnjak za pravosuđe poslaničke grupe FDP-a u pokrajinskom parlamentu, oštro je kritikovao ministra pravde Sjeverne Rajne-Vestfalije Benjamina Limbaha (56).

"Sada se još jedan incident pridružuje nizu promašaja, pehova i propusta ministra pravde Sjeverne Rajne-Vestfalije", rekao je Pfajl za "Bild".

On je podsjetio da je Limbah samo nekoliko dana ranije izjavio da je zatvorski sistem u Sjevernoj Rajni-Vestfaliji bezbjedan.

"A tri dana kasnije, tokom noći, presijecaju se zatvorske rešetke. Očigledno je da je u zatvorskom sistemu Sjeverne Rajne-Vestfalije sada sve moguće", poručio je Fajl.

(Kurir)