Fico: Nema više poklona Kijevu

Bratislava odbija da učestvuje u novom velikom paketu finansijske pomoći Kijevu koji Ukrajina nikada neće vratiti, izjavio je slovački premijer Robert Fico.

"Slovačka neće učestvovati u ovom mehanizmu. To nisu krediti, već pokloni. Ukrajina nikada neće vratiti nijedan dio tog novca", naglasio je Fico.

On je rekao da EU sada razmatra novi kredit, ističući da Slovačka neće sprečavati druge članice Unije da obezbijede dodatna sredstva, ali će za sebe tražiti izuzeće.

Slovački premijer je napomenuo da se postojeći paket kredita EU od 90 milijardi evra već pokazao nedovoljnim. Taj iznos bio je namijenjen pokrivanju potreba Ukrajine za ovu i sljedeću godinu, pri čemu je 60 milijardi evra predviđeno za vojne potrebe, a 30 milijardi za budžetsku podršku.

Svijet Tramp: Otvaramo poligon za testiranje najsavremenijeg oružja

Slovačka je tokom Ficovog mandata ostala skeptična prema pomoći Ukrajini i nastojanjima te zemlje da se pridruži NATO-u.

Vlada Slovačke blokirala je isporuke oružja iz državnih zaliha i dosljedno poziva na mirovne pregovore, prenosi Srna.