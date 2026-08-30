Hrelja za ATV: Banjaluka i Borac me formirali

Novi ispit u Premijer ligi je pred fudbalerima Borca koji gostuju u Bijeljini.

Domaći Radnik pokušaće da iznenadi šampiona koji je doživio veliko emotivno pražnjenje nakon pobjede protiv Vikingura.

Utakmica je u 21 čas. U sastavu Borca nema Damira Hrelje kojeg očekuje transfer.

Tri sjajne godine u dresu Borca proveo je Damir Hrelja, a suze nakon meča protiv Vikingura govore koliko mu je Banjaluka prirasla srcu.

Hrelja je govorio za ATV gdje je rekao da su ga Banjaluka i Borac formirali.

Sjajnim igrama zaslužio je transfer. Nakon novog evropskog uspjeha i plasmana u LK, Hrelja se pozdravio sa saigračima. Prvi inostrani izazov biće mu turski Pendikspor.

Ne može u nekoliko rečenica da stane sve što je krilni napadač postigao sa Borcem. Pamtiće se najveći evropski rezultat u istoriji kluba, dvije titule i mnogo sjajnih utakmica.

Dok se čeka zvanično predstavljanje u turskom drugoligašu, jasno je da će Borac prihodovati novac od transfera jednog od najboljih fudbalera. Očekuje se da klub do početka Lige Konferencija, a to je 15. oktobra kada Borac očekuje gostovanje atinskom Panatinaikosu, dopuni ekipu sa bar još dva fudbalera.

Pogledajte razgovor sa Hreljom u nastavku.