Nova projekcija će obradovati navijače Borca

Nakon što je obavljen žrijeb za ligašku fazu Lige konferencija već su počele analize ko bi mogao izboriti plasman u nokaut fazu.

Najviše zanima kakve su šanse Borca koji će podsjetimo igrati protiv Panatinaikosa (gost), KuPSa (kući), Mjalbija (gost), Atalante (kući), Hartsa (gost)) i Rige (kući).

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Posljednje projekcije kažu da tim Vinka Marinovića ima velike šanse da se nađe u top 24 odnosno izbori nok-aut fazu i dvomeč baraža za plasman u osminu finala Lige konferencija.

Projekcija plasmana u Ligi Konferencija Screenshot

Prema navodima popularne stranice specijalizovane za sportsku analitiku “Fudbal Mits Dejta“ i potpune analize šanse Banjalučana da prođu dalje odnosno da izbore plasman među 24 najbolje ekipe su 67,3 odsto (23. mjesto).

U njihovom simulatoru se može vidjeti da crveno-plavi imaju određene šanse da se nađu i u top 8, a one su nešto više od 12 odsto.

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Od protivnika Borca veće šanse se daju Atalanti, Panatinaikosu i Mjalbiju, dok je banjalučki tim bolji u odnosu na Rigu, KuPS i Harts.

Podsjetimo, u ligaškoj fazi učestvuje 36 klubova, a osam najboljih izboriće direktan plasman u osminu finala. Ekipe od devetog do 24. mjesta igraće baraž za plasman među 16 najboljih.