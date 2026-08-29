Fudbaleri Borca saznali raspored utakmica u Konferencijskoj ligi

Autor:ATV redakcija
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Fudbaleri banjalučkog Borca večeras su saznali raspored i termine odigravanja utakmica u Konferencijskoj ligi.
“Crveno plavi” prvu utakmicu odigraće u Atini , 15.oktobra, protiv Panatinaikosa, a za kraj ligaškog dijela ovog evropskog takmičenja dočekuju Rigu u Banjaluci, 17. decembra.
Evo kompletnog rasporeda:
15.oktobar: Panatinaikos - FK Borac (18.45)
22.oktobar: FK Borac - KuPS (21.00)
5.novembar: Mjalbi - FK Borac (18.45)
26.novembar: FK Borac - Atalanta (21.00)
10.decembar: Harts - FK Borac (21.00)
17.decembar: FK Borac - Riga (21.00)
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