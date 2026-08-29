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Fudbaleri Borca saznali raspored utakmica u Konferencijskoj ligi

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Autor:

ATV redakcija
29.08.2026 20:40

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Фудбалери Борца сазнали распоред утакмица у Конференцијској лиги
Foto: FK Borac

Fudbaleri banjalučkog Borca večeras su saznali raspored i termine odigravanja utakmica u Konferencijskoj ligi.

“Crveno plavi” prvu utakmicu odigraće u Atini , 15.oktobra, protiv Panatinaikosa, a za kraj ligaškog dijela ovog evropskog takmičenja dočekuju Rigu u Banjaluci, 17. decembra.

Evo kompletnog rasporeda:

15.oktobar: Panatinaikos - FK Borac (18.45)

22.oktobar: FK Borac - KuPS (21.00)

5.novembar: Mjalbi - FK Borac (18.45)

26.novembar: FK Borac - Atalanta (21.00)

10.decembar: Harts - FK Borac (21.00)

17.decembar: FK Borac - Riga (21.00)

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

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Tagovi :

Fudbal

FK Borac

Liga Konferencija

Fudbal utakmica

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