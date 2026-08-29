Zaboravite na osvježenje: Stiže toplotni šok

Iako su jako nevrijeme, propraćeno gradom, pljuskovima i orkanskim vjetrom, danas zahvatili brojne dijelove BiH, meteorolozi poručuju da je osvježenje samo kratkog daha.

Nestabilno vrijeme zadržaće se još tokom večeri, a već od sutra slijedi potpuni preokret. Očekuje se pretežno sunčano, toplo i uglavnom suvo vrijeme, uz malu do umjerenu oblačnost, sa maksimalnim temperaturama koje će ponovo dostizati 36 stepeni Celzijusa.

Poznati meteorolog Nedim Sladić upozorava da ljetnom paklu nema kraja ni početkom septembra.

"Povratkom školaraca u školske klupe, ljeto nema namjeru predati palicu ranoj jeseni. Početkom septembra malo je signala za bitniju promjenu vremena na prognoziranom materijalu", istakao je Sladić.

Prema njegovim riječima, tropski talas nastaviće da pži zemlju, a dnevni maksimumi u Hercegovini ići će do ekstremnih 38 stepeni, dok će u Bosni biti do 35 stepeni Celzijusa.

"Prolazni i rijetki pljuskovi, kao posljedica rubnog premještanja frontalnog poremećaja, uz manji pad temperatura vazduha, mogući su oko 3. septembra. No, oni neće popraviti vodni bilans u zemljištu. Suša se za većinu nastavlja", poručio je Sladić.