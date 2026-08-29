Cvijanovićeva prisustvovala "Aleksijadi" u Branešcima kod Čelinca

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Srpski član Predsjedništva BiH Željka Cvijanović istakla je da su porodična okupljanja uvijek prilika da se na jednom mjestu sretnu generacije, obnove uspomene i provede vrijeme sa dragim ljudima.

"Bilo mi je zadovoljstvo da, na poziv dragog prijatelja doktora Zorana Aleksića, danas u Branešcima prisustvujem "Aleksijadi" i budem dio ovog lijepog i tradicionalnog porodičnog druženja. Hvala na pozivu i divnom gostoprimstvu", napisala je Cvijanovićeva na Iksu. Porodična okupljanja uvijek su prilika da se na jednom mjestu sretnu generacije, obnove uspomene i provede vrijeme sa dragim ljudima.

Bilo mi je zadovoljstvo da, na poziv dragog prijatelja doktora Zorana Aleksića, danas u Branešcima prisustvujem Aleksijadi i budem dio ovog lijepog i… pic.twitter.com/U9H5Zh5yRO — Željka Cvijanović (@Cvijanovic_Z) August 29, 2026

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