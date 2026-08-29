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Cvijanovićeva prisustvovala "Aleksijadi" u Branešcima kod Čelinca

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Autor:

ATV redakcija
29.08.2026 19:52

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Жељка Цвијановић
Foto: Screenshot/X

Srpski član Predsjedništva BiH Željka Cvijanović istakla je da su porodična okupljanja uvijek prilika da se na jednom mjestu sretnu generacije, obnove uspomene i provede vrijeme sa dragim ljudima.

"Bilo mi je zadovoljstvo da, na poziv dragog prijatelja doktora Zorana Aleksića, danas u Branešcima prisustvujem "Aleksijadi" i budem dio ovog lijepog i tradicionalnog porodičnog druženja. Hvala na pozivu i divnom gostoprimstvu", napisala je Cvijanovićeva na Iksu.

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Tagovi :

Željka Cvijanović

Čelinac

tradicija

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