BORS želi da se uključi u organizaciju sahrane generala Mladića

Između ostalog, žele da učestvuju u organizaciji sahrane.

Boračka organizacija će dati maksimalan doprinos u organizaciji sahrane generala Mladića. U svim lokalnim organizacijama napraviće popis demobilisanih boraca koji žele da odu na sahranu svog ratnog komandanta.

"Poslaćemo jedan dopis Vladi RS, da tražimo od Vlade RS i Vlade Srbije da obezbijedi borcima VRS i svima onima koji žele da dođu, da se oproste od svog ratnog komandanta sve ono što treba da bi otišli u Beograd, oprostili se sa svojim komandantom, dali maksimalan doprinos. Da se vidi ko je to otišao na onaj svijet da je to neko ko je nas vodio u ratu. Da se vidi da srpski borci poštuju svog komandanta", rekao je predsjednik predsjedništva Boračke organizacije Republike Srpske Milovan Gagić.

Učiniću sve da okupimo što veći broj ljudi koji će prisustvovati sahrani generala Mladića, jasan je resorni ministar. Tema današnje vanredne sjednice bila je i ta kako da dočekaju posmrtne ostatke generala Mladića iz Haga.

"Vrh RS i vrh Srbije raspolaže sa veoma malo detalja i informacija, u smislu kada će tijelo biti isporučeno, kada će biti prevezeno u Srbiju, kada će biti organizovana sahrana. Mi nismo bili u mogućnosti da izdetaljišemo sve detalje, ali ono o čemu smo pričali jeste da BORS želi masovno da se uključi u organizaciju i učešće na sahrani generalu Mladiću", kazao je ministar rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske Radan Ostojić.

Za sve one koji ne budu u mogućnosti da prisustvuju sahrani, Boračka organizacija Republike Srpske obezbijediće da se u vrijeme sahrane, u svim opštinama i gradovima Republike Srpske, dostojanstveno i zajednički oproste od generala, kod spomen-obilježja i hramova.