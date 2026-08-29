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Radnicima ŽRS isplaćene bruto plate za jul

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Autor:

ATV redakcija
29.08.2026 14:09

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Локомотива Жељезница Републике Српске
Foto: ATV

Preduzeće "Željeznice Republike Srpske" (ŽRS) isplatilo je radnicima bruto iznos plata za jul, rekao je vršilac dužnosti generalnog direktora preduzeća Dragan Zelenković.

Zelenković je naveo da je isplata omogućena juče zahvaljujući Vladi Republike Srpske, kojoj je zahvalio za sredstva, saopšteno je iz ŽRS.

"U vrijeme velike privredne i industrijske krize koja je posebno uticala na željeznički sektor u Republici Srpskoj i Federaciji BiH, podrška i nesebična pomoć Vlade za nas je od krucijalnog značaja", izjavio je Zelenković.

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On je izrazio nezadovoljstvo činjenicom da pojedini mediji šire netačne i neprovjerene informacije o isplatama plata u ovom preduzeću zarad, kako navodi, tendencioznih tekstova i pregleda.

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Tagovi :

Željeznice Republike Srpske

Plata

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