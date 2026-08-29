Stavite dvije kuglice folije u bubanj i zaboravite na peglanje

Gomila čistog veša koja čeka peglanje može da pokvari zadovoljstvo čak i kada smo konačno završili sve ostale kućne poslove. Posebno ljeti, kada je posljednje što želimo da uključimo još i vrelu peglu.

Zato ne čudi što je jedan trik sa običnom aluminijumskom folijom privukao toliko pažnje - potrebno je napraviti nekoliko kuglica i ubaciti ih zajedno sa garderobom.

Scena Lepa Lukić ima najveću penziju na estradi: Već 23 godine na račun joj liježu velike pare

Ideja je da veš nakon pranja ili sušenja bude manje slepljen i zgužvan, pa da majice, pidžame i trenerke u nekim slučajevima možete samo dobro da protresete i okačite. Ipak, treba biti realan - kuglica od folije neće zamijeniti peglu kada su u pitanju košulje, lanene stvari ili garderoba koja zahtijeva potpuno ravnu površinu.

Kako se pravi kuglica od aluminijumske folije?

Odvojite veći komad aluminijumske folije i čvrsto ga zgužvajte rukama. Napravite dvije ili tri kuglice približno veličine teniske loptice i dobro ih stisnite kako se tokom okretanja bubnja ne bi brzo raspale.

Kuglice se, prema ovom triku, stavljaju direktno u bubanj zajedno sa garderobom. Mogu se koristiti više puta, sve dok ne počnu da gube oblik ili da se raspadaju.

Ipak, trik sa aluminijumskom folijom ima više smisla u mašini za sušenje veša nego tokom samog pranja. U sušilici aluminijumske kuglice mogu da pomognu u smanjenju statičkog elektriciteta, zbog kojeg se tkanine međusobno lijepe. To ne znači da one fizički "peglaju" garderobu.

Republika Srpska Radnicima ŽRS isplaćene bruto plate za jul

Mnogo važnije je koliko veša stavljate u bubanj

Ako vam garderoba redovno izlazi jako zgužvana, možda problem uopšte nije u tome što vam nedostaje neki trik.

Prepun bubanj ne ostavlja dovoljno prostora da se odjeća slobodno kreće tokom pranja. Komadi se međusobno sabijaju i gužvaju, pa ih kasnije mnogo teže ispravljamo. Zato nemojte pokušavati da u jednu turu ugurate još nekoliko majica samo da biste izbjegli sljedeće pranje.

Košulje i majice takođe nemojte ubacivati u bubanj potpuno zgužvane i uvrnute. Prije nego što ih stavite u mašinu, kratko ih protresite i razdvojite.

Najveću grešku pravimo kada se pranje već završilo

Mašina je završila program, ali vi ste zauzeti i odlučujete da ćete veš izvaditi "malo kasnije". Nekoliko sati potom otvarate bubanj i pronalazite gomilu vlažne garderobe koja je sve vrijeme stajala pritisnuta u istom položaju.

Što veš duže ostane u bubnju nakon završetka programa, nabori mogu postati izraženiji. Zato ga izvadite što prije, a svaki komad snažno protresite prije nego što ga okačite.

Društvo Više od 100 raketa ispaljeno na području pet mjesta u Srpskoj

Majice možete dodatno poravnati rukama dok su još vlažne. Košulje okačite na vješalice, poravnajte kragnu i rukave i pustite da se tako osuše. Kod mnogih svakodnevnih komada garderobe upravo ovaj minut posla može napraviti veću razliku nego bilo šta što ubacite u bubanj.

Ne pretjerujte ni sa omekšivačem

Više omekšivača ne znači automatski mekši veš, niti će velika količina spriječiti gužvanje. Držite se preporučene doze proizvoda i programa pranja koji odgovara vrsti tkanine.

Ako imate sušilicu, aluminijumske kuglice možete isprobati upravo tamo zbog smanjenja statičkog elektriciteta. Ako koristite samo mašinu za pranje, mnogo pouzdaniji put do manje zgužvane garderobe jeste da ne prepunjavate bubanj, izvadite veš odmah po završetku programa, dobro ga protresete i pravilno okačite.

Dakle, od dvije kuglice aluminijumske folije ne treba očekivati da iz bubnja izvuku košulju spremnu za poslovni sastanak. Ali ako zbog nekoliko jednostavnih promjena svakodnevne majice i trenerke više ne morate da peglate, daska za peglanje ipak može malo duže da ostane sklopljena.

(Ona.rs)