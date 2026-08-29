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Završen Banjaluka Open U-14: Car i Ogrizek šampioni

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Autor:

ATV redakcija
29.08.2026 13:48

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Бањалука Опен У-14
Foto: Ustupljena fotografija

Završen je teniski turnir "Lanako Banjaluka Open U-14", čiji je domaćin šestu godinu zaredom bio TK Mladost.

Najviše razloga za zadovoljstvo imali su takmičari iz Hrvatske Polina Car i Jakov Ogrizek, koji iz Banjaluke odlaze sa titulama šampiona.

Polina je u finalu Lanako opena pobijedila sunarodnicu i prvog nosioca turnira Leu Bertos sa 6:0, 6:2, dok je Jakov sa 7:6, 6:1 bio bolji od srpskog tenisera Đure Kotura.

Јан Огризек
Jan Ogrizek
Ustupljena fotografija

Turnir je ove godine okupio oko 60 mladih tenisera i teniserki iz 15 zemalja.

TK Mladost obilježava četiri decenije postojanja, a ovaj turnir je još jedna potvrda predanog rada i kontinuiteta koji njeguju godinama unazad.

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Tagovi :

tenis

Banjaluka

Banjaluka open 2026

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