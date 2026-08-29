Završen Banjaluka Open U-14: Car i Ogrizek šampioni

Autor:ATV redakcija
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Završen je teniski turnir "Lanako Banjaluka Open U-14", čiji je domaćin šestu godinu zaredom bio TK Mladost.
Najviše razloga za zadovoljstvo imali su takmičari iz Hrvatske Polina Car i Jakov Ogrizek, koji iz Banjaluke odlaze sa titulama šampiona.
Polina je u finalu Lanako opena pobijedila sunarodnicu i prvog nosioca turnira Leu Bertos sa 6:0, 6:2, dok je Jakov sa 7:6, 6:1 bio bolji od srpskog tenisera Đure Kotura.
Turnir je ove godine okupio oko 60 mladih tenisera i teniserki iz 15 zemalja.
TK Mladost obilježava četiri decenije postojanja, a ovaj turnir je još jedna potvrda predanog rada i kontinuiteta koji njeguju godinama unazad.
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