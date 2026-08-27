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"Tenis Evropa" Turnir Ulazi U Završnicu: Mlade nade u borbi za trofeje u Banjaluci

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Autor:

Nikola Lučić
27.08.2026 19:59

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Тенис Европа
Foto: ATV

Talentovani teniseri stigli su u Banjaluka. Takmiče se na turniru Tenis Evropa.

U Banjaluku su i ove godine pristigli mladi teniseri i teniserke koji se na šestom po redu "Tenis Evropa" turniru bore za što bolje rezultate.

Domaći teren brani Lana Kosić koja je u neizvjesnom meču protiv Anje Asović ipak ostala bez polufinala.

U polufinalu je i Lea Bertos. Po uzoru na brata Renea koji zna kako se osvajaju trofeji u Banjaluci nada se pozitivnom ishodu.

Ništa manje zanimljivo nije ni u muškoj konkurenciji, u kojoj se vodi velika borba u singlu i dublu.

"Ovdje sam dvije sedmice i imao sam sjajno iskustvo, dosta sjajnih mečeva. Organizacija je na najvišem nivou, tereni su odlični", kaže Maksim Sokol.

"Sjajno takmičenje u posljednje dvije sedmice. Prošle sam igrao singl, a ove smo Maksim i ja dogurali do polufinala dublova. Tereni su dobri i organizacija je sjajna", rekao je Nikolas Agire.

U godini proslave 40. rođendana domaćini iz Teniskog kluba Mladost ispit su položili sa najvišom ocjenom. Veliki jubilej obilježen je sadržajnim teniskim ljetom.

Petak na terenima u Parku Mladen Stojanović donosi polufinala u singlu i finala u dubl konkurenciji. Finalni dan u singlovima na programu je u subotu.

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Tagovi :

tenis

Banjaluka

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