Alarmantni podaci iz Njemačke: 95 odsto šumskih požara izazove čovjek

Veoma mali dio šumskih požara u Njemačkoj nastaje prirodnim putem. Kada se uzrok može utvrditi, najčešće se ispostavi da je riječ o ljudskoj nepažnji ili namjeri.

Tek oko tri posto svih požara u šumama ima prirodan uzrok, a to je po pravilu udar groma, kaže Aleksander Luhrig, direktor Poljoprivrednog osiguranja Allianz Agrarversicherung.

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Najveća njemačka osiguravajuća kuća upozorava da suša značajno povećava rizik od velikih šumskih požara.

"Klimatske promjene ne pale šume same od sebe, ali pripremaju gorivi materijal. A onda vatra bukne brže i jače", kaže Luhrig pozivajući se na podatke Savezne agencije za poljoprivredu i prehranu (BLE).

Zvanični podaci za prošlu godinu pokazuju da su tri posto šumskih požara izazvali prirodni uzroci, uglavnom udari groma.

U skoro polovini slučajeva, odnosno 46 posto, uzrok požara nije mogao da se razjasni. Nemar je bio uzrok u 27 posto slučajeva, a namjerno paljenje u 19 posto.

Ako se posmatraju samo slučajevi u kojima je uzrok utvrđen, 95 posto šumskih požara izazvao je čovjek, objašnjava Luhrig.

"Tamo gdje se uzrok razjasni, gotovo uvijek je u pitanju ljudski faktor: cigarete, roštiljanje, logorske vatre ili podmetanje požara", pojasnio je.

Požari ovog ljeta, prema procjeni menadžera Allianz-a, posljedica su niza kriza koje su se nadovezivale tokom više godina.

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"Suša stvara idealne uslove za potkornjaka", kaže Luhrig. Ti insekti su u prvoj polovini ove decenije prouzrokovali veliku štetu i u više saveznih pokrajina doveli do odumiranja velikih površina pod smrčom.

"Oštećena stabla za sobom ostavljaju mrtvo drvo, dok toplotni stres dovodi do sušenja trava, iglica i drugog sitnog biljnog materijala. Kada potom naiđe sljedeći period suše i vrućine, on pogađa već oslabljenu šumu u kojoj ima znatno više gorivog materijala", objašnjava Luhrig.

Osiguranja se intenzivno bave posljedicama klimatskih promjena, jer štete od prirodnih katastrofa dugoročno rastu, a kompanije moraju što preciznije da procjenjuju svoje rizike, javlja dpa.