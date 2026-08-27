Dijete ostavljeno u užarenom automobilu: Prolaznici čuli plač, hitno reagovali

Na parkingu u Ulici Mehmeda Alibašića u Novom Pazaru odvijala se prava drama nakon što je prolaznik čuo plač djeteta iz parkiranog automobila i pozvao u pomoć ostale građane.

Do dolaska policije, građani su crijevom za vodu hladili automobil kako bi pomogli djetetu koje se nalazilo unutra. Kako se saznaje, prema nalogu Tužilaštva, policija je razbila automobil i izvukla dijete.

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U akciji su učestvovali i vatrogasci.

Drama je trajala više od pola sata, a dijete je na kraju izvučeno iz vozila.

(Telegraf.rs)