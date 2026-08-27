Dijete ostavljeno u užarenom automobilu: Prolaznici čuli plač, hitno reagovali

Autor:ATV redakcija
Komentari:0
Na parkingu u Ulici Mehmeda Alibašića u Novom Pazaru odvijala se prava drama nakon što je prolaznik čuo plač djeteta iz parkiranog automobila i pozvao u pomoć ostale građane.
Do dolaska policije, građani su crijevom za vodu hladili automobil kako bi pomogli djetetu koje se nalazilo unutra. Kako se saznaje, prema nalogu Tužilaštva, policija je razbila automobil i izvukla dijete.
Društvo
Stiže saharska prašina: 'Biće utisak kao da smo u pustinji'
U akciji su učestvovali i vatrogasci.
Drama je trajala više od pola sata, a dijete je na kraju izvučeno iz vozila.
(Telegraf.rs)
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Srbija
2 h0
Srbija
2 h0
Srbija
2 h4
Srbija
4 h0
Najnovije
Najčitanije
23
21
23
06
23
01
22
49
22
47
Trenutno na programu