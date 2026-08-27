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Potvrđeno za ATV iz Vlade Srbije: Mladić će biti sahranjen uz najviše državne počasti

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Autor:

Slaviša Đurković
27.08.2026 21:00

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Потврђено за АТВ из Владе Србије: Младић ће бити сахрањен уз највише државне почасти
Foto: Tanjug/AP/Radivoje Pavicic

General Vojske Republike Srpske Ratko Mladić biće sahranjen uz najviše državne počasti, potvrdio je za ATV ministar pravde Srbije Nenad Vujić.

"General Mladić je general i znaju se protokoli. Zna se i njegova uloga, ali i ono što pripada generalu Mladiću to će sigurno biti ispoštovano. Napominjem da Republika Srpska je ovdje neko ko ne odlučuje, porodica će odlučiti i o mjestu na kojem će biti sahranjen jer to jeste stvar njegove porodice", rekao je Vujić za ATV.

On poručuje da će transport tijela generala Mladića biti obezbijeđen od strane Republike Srbije.

"Mi očekujemo od Mehanizma da nam da određeni vremenski okvir koje su procedure i koji su koraci koje treba da preduzmemo. Spremni smo da ukoliko bi rekli da dođemo sutra ujutru, bili bi u Hagu i preuzeli tijelo generala Mladića", rekao je Vujić.

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General Vojske Republike Srpske Ratko Mladić preminuo je u 84. godini života.

Ratko Mladić je bio komandant Glavnog štaba Vojske Republike Srpske od 1992. do 1995. godine.

Za vrijeme rata u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini komandovao je nizom ključnih vojnih operacija.

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Prvostepeno vijeće Haškog tribunala osudilo ga je 22. novembra 2017. godine za genocid, zločine protiv čovječnosti i ratne zločine, i izreklo mu kaznu doživotnog zatvora.

Žalbeno vijeće Mehanizma potvrdilo je 8. juna 2021. godine njegove osuđujuće presude i kaznu.

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Ratko Mladić

Nenad Vujić

Hag

sahrana

Haški tribunal

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