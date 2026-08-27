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Oglasio se predsjednik Republike Srpske o smrti Ratka Mladića

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Autor:

ATV redakcija
27.08.2026 19:31

Komentari:

3
предсједник Републике Српске
Foto: ATV

Predsjednik Republike Srpske Siniša Karan rekao je da je sa dubokom tugom primio vijest o smrti generala Ratka Mladića, naglasivši da je general bio jedna od najznačajnijih vojnih ličnosti srpskog naroda u sudbonosnom vremenu u kojem je Republika Srpska stvarana i branjena.

Karan je izjavio za Srnu da je uspomena na generala Mladića neraskidivo povezana sa sjećanjem na generacije boraca koje su u najtežim godinama branile svoje domove, porodice i pravo srpskog naroda da živi i opstanu na svojim vjekovnim ognjištima.

On je ukazao da na nadležnim institucijama u Hagu ostaje ozbiljna odgovornost zbog toga što tokom dugogodišnje i teške bolesti generala Mladića nisu obezbijedile postupanje u skladu sa najvišim standardima zaštite osnovnih ljudskih prava i prava na adekvatno liječenje i dostojanstven tretman.

Karan je porodici Mladić uputio izraze najdubljeg i najiskrenijeg saučešća.

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Ratko Mladić

Siniša Karan

Umro Ratko Mladić

Komentari (3)

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