Кум Ратка Младића за АТВ: На дрвету се још може видјети његово име

Аутор:АТВ редакција
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Он је за наше село и овај крај оставио нешто што никада не може умријети, рекао је за АТВ Секул Мандић, кум генерала Ратка Младића
"Ја сам му захвалан, мој отац га је држао на рукама и били су вјенчани кумови и то је кумство 80 година. Мени га је жао", каже Мандић.
Он је за АТВ испричао да се име Ратка Младића, који је одрастао у околини Калиновика, још може видјети на дрвету гдје га је урезао прије више деценија.
"Он је са мојим рођаком чувао овце и имали торбе и они су у букве уписали имена Младић Ратко и Мандић Шћепо и данас када се очисте букве, могу се видјети та имена", рекао је Мандић.
Он је бранио читав српски народ, каже Секул.
"Он није мрзио никога ни Хрвате ни Бошњаке, он је само чувао своје јер је Србин", каже Мандић за АТВ.
Подсјећамо, генерал Војске Републике Српске Ратко Младић преминуо је данас у 84. години живота.
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