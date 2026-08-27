Od ovog broja staje mozak: Nećete vjerovati koliko milijardera postoji

Broj milijardera širom svijeta dostigao je rekordnih 3.795 do kraja 2025. godine, dok je njihovo ukupno bogatstvo dostiglo rekordnih 15,1 bilion dolara, saopštila je kompanija za analiziranje globalnih finansija "Altrata".

"Rast od 8,2 odsto bio je najveći u posljednjih pet godina, pošto su rast tržišta akcija, monetarni podsticaji i investiciona pomama oko vještačke inteligencije podstakli značajan rast bogatstva najbogatijih", navodi se u izvještaju kompanije, prenosi "Srna".

Ukupno 287 ljudi postali su milijarderi za samo godinu dana, dok je njihov broj u posljednjoj deceniji povećan za gotovo 60 odsto.

"Ukupno bogatstvo milijardera dostiglo je 15,1 bilion dolara u 2025. godini, što predstavlja međugodišnji rast od 12,8 odsto", navedeno je u izvještaju.