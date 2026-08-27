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Termine za zamjenu lične karte i pasoša zakazivaće vještačka inteligencija

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Autor:

ATV redakcija
27.08.2026 21:10

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Вјештачка интелигенција АИ
Foto: ATV

Direktor Kancelarije za IT i eUpravu Mihailo Jovanović najavio je danas da će građani već do kraja septembra uz pomoć vještačke inteligencije moći da zakazuju termine za zamjenu lične karte i pasoša.

Kako je objasnio, umjesto da sami pretražuju policijske stanice i slobodne termine, građani će moći da se uloguju na portal eUprave i u razgovoru zatraže od AI asistenta da im pronađe odgovarajući termin.

"Građani će se ulogovati na portal elektronske uprave i reći će: 'Molim te, daj mi u najbližoj policijskoj stanici, da li mogu da odem, da mi zakažeš termin, da odem da zamijenim ličnu kartu i pasoš.' I dobiće taj termin", rekao je Jovanović za RTS.

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Prema njegovim riječima, plan je da se vremenom na ovaj način prilagode i druge usluge, među kojima su upis djece u vrtić ili srednju školu.

"Sada ćete u tom razgovoru sa vještačkom inteligencijom sve završavati", rekao je Jovanović i istakao da je "digitalizacija ta koja uvodi u red javnu upravu".

(Tanjug)

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Tagovi :

Vještačka inteligencija

pasoš

Srbija

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