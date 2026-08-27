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Znate li ko je ovo: Nije Dušica Jakovljević

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Autor:

ATV redakcija
27.08.2026 22:13

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Урош Станић
Foto: Screenshot

Bivši učesnik rijalitija Elita zapalio je mreže svojom objavom zbog koje su mnogi pomislili da je na fotografiji Dušica Jakovljević.

Bivši učesnik "Elite 9" Uroš Stanić napravio je pravu pometnju na društvenim mrežama jednom objavom. Naime, Uroš je objavio fotografije na kojima je pokazao svoj novi izgled koji je izazvao različite reakcije.

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Uroš Stanić objavio je selfije u kojima pozira u nježno plavoj odjevnoj kombinaciji, našminkan i zalizane kratke izblajhane kose. Ispod ove objave na Instagramu krenula je lavina raznih komentara. Neki su ga hvalili, a drugi kudili, kako to obično biva.

U ovom izdanju jednu korisnicu pomenute mreže podsjetio je na voditeljku "Elite".

"Isti Dušica Jakovljević", napisala je ona, a ovaj komentar vidjela je i sama voditeljka, pa odreagovala, prenosi "Blic".

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"Ma sjajno", napisala je Dušica, i tako mnoge iznenadila, jer su mislili da će se možda naljutiti.

Nadovezao se i sam Uroš.

"Baš ličimo", istakao je bivši elitar.

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Uroš Stanić

Dušica Jakovljević

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