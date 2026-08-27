Kome ostaje 450 miliona dolara Doli Parton? Nije imala djecu, o testamentu je govorila godinama prije smrti

Smrt Doli Parton otvorila je pitanje šta će se dogoditi sa ogromnim poslovnim i muzičkim carstvom koje je gradila duže od pola vijeka. Legendarna kantri pjevačica preminula je 25. avgusta 2026. godine u 80. godini, a njeno bogatstvo procjenjeno je na oko 450 miliona dolara.

Partonova i njen suprug Karl Din, koji je preminuo u martu 2025. godine, nisu imali djecu. Upravo zbog toga, ali i činjenice da detalji njenog testamenta još nisu javno objavljeni, jedno od glavnih pitanja nakon njene smrti jeste ko će naslijediti novac, prava na pjesme, udjele u kompanijama i drugu imovinu koju je posedovala.

Testament Doli Parton još nije objavljen

Za sada nema zvaničnih informacija o tome kako je Doli Parton odlučila da raspodeli svoje bogatstvo. Poznato je, međutim, da je o tome razmišljala mnogo prije smrti i da nije željela da porodici ostavi komplikovanu borbu oko nasljedstva.

Još 2020. godine govorila je za Bilbord o važnosti pravovremenog sređivanja testamenta i finansijskih pitanja.

– Ne bih željela da ostavim taj nered nekom drugom. Riječ svim ostalim umetnicima: Ako niste sami napravili te odredbe, uradite to. Ne želite da ostavite taj nered svojoj porodici da se ljudi oko toga svađaju. Morate sami da se pobrinete za to, čak i ako je to muka, a jeste – rekla je tada.

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Njen dugogodišnji menadžer Deni Nozel tada je takođe govorio da su odluke donosili vodeći računa o tome kako će njeno nasljeđe izgledati jednog dana, što ukazuje da je Partonova godinama unapred uređivala svoja finansijska i poslovna pitanja.

Iza nje ostalo bogatstvo od 450 miliona dolara

Doli Parton nije se obogatila samo zahvaljujući prodaji albuma i koncertima. Bila je izuzetno uspešna poslovna žena koja je rano shvatila koliko je važno zadržati prava na sopstvene pjesme.

Forbs je njeno bogatstvo 2025. godine procjenio na približno 450 miliona dolara. Veliki dio vrijednosti poticao je od njenog udjela od 50 odsto u kompaniji koja stoji iza Dolivuda, čuvenog tematskog parka u Pidžon Fordžu u Tenesiju.

Posebnu vrijednost ima njen muzički katalog. Doli je tokom karijere napisala oko 3.000 pesama, a prava na katalog procjenjena su na približno 120 miliona dolara. Među njima su neki od najvećih hitova u istoriji kantri i pop muzike – „Jolene“, „9 to 5“ i „I Will Always Love You“.

Zadržavanje autorskih prava pokazalo se kao jedan od najvažnijih poslovnih poteza u njenoj karijeri. Samo joj je verzija pjesme „I Will Always Love You“ koju je snimila Vitni Hjuston, prema ranijim procjenama Forbsa, tokom devedesetih donijela oko deset miliona dolara.

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Osim muzike i Dolivuda, godinama je širila poslovanje na kozmetiku, proizvode za kućnu upotrebu, hranu, proizvode za kućne ljubimce i brojne druge projekte.

Milione je tokom života davala drugima

Iako je stvorila bogatstvo vredno stotine miliona dolara, Doli Parton bila je podjednako poznata po humanitarnom radu.

Kroz svoju fondaciju pokrenula je program Imagination Librari, zahvaljujući kojem je od 1995. godine djeci širom svijeta podjeljeno više od 300 miliona besplatnih knjiga. Program je u trenutku njene smrti slao knjige za više od tri miliona djece mjesečno.

Pomagala je i žrtvama prirodnih katastrofa, finansirala stipendije, podržavala dječje bolnice i istraživanja bolesti. Tokom pandemije koronavirusa donirala je milion dolara Vanderbilt univerzitetskom medicinskom centru za istraživanje koje je pomoglo razvoju Modernine vakcine. Milionske donacije davala je i za pedijatrijska istraživanja, pomoć poslije uragana i druge humanitarne projekte.

Reuters navodi da je tokom života u dobrotvorne svrhe usmjerila desetine miliona dolara, dok je njen humanitarni uticaj bio znatno širi zahvaljujući radu fondacije i programima koje je pokrenula.

Ko će na kraju dobiti njeno bogatstvo?

Određeni trag moglo bi da pruži nasledstvo njenog supruga Karla Dina. Nakon njegove smrti, njegova imovina prešla je u fond povezan sa Doli, dok je ostavio i uputstva o pojedinim ličnim predmetima koje je želio da dobiju članovi njegove šire porodice.

Doli je bila veoma bliska sa svojom velikom porodicom, posebno sa sestrama, braćom, nećacima i nećakama, ali za sada nema potvrde ko je od njih naveden u njenom testamentu niti koliki dio imovine bi mogao da im pripadne.

(kurir)