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Poznatom glumcu majka umrla tokom ljetovanja u Crnoj Gori

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Autor:

ATV redakcija
27.08.2026 09:07

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Плажа је дио морске, језерске или речне обале који је уређен или природан и погодан за купање и одмор људи. Састоји се од материјала попут песка, ситног камења или шљунка.
Foto: pexels/ Oleg Prachuk

Popularni mađarski glumac Kornel Simon saopštio je da je njegova majka tragično preminula tokom ljetovanja u Crnoj Gori.

Njegova majka je 23. avgusta 2026. godine iznenada preminula u moru, a porodica se sada, osim sa velikim bolom zbog gubitka, suočava i sa zahtjevnom procedurom prevoza njenog tijela iz Crne Gore u Mađarsku.

Glumac je, gutajući suze, otkrio za medije da je, pošto nije bio sa njom jer je i sam sa suprugom i djecom odmarao na drugom mjestu, vijest saznao od zaposlenog u turističkoj agenciji.

Najveća tragedija je u tome što je njegova majka, koja je cijelog života željela da ode na more, izgubila život tokom ljetovanja u Crnoj Gori, nedugo nakon što joj se ta želja konačno ostvarila.

Glumac je dodao i da ništa nije ukazivalo na predstojeću tragediju, pa ga je majčina smrt zaista potpuno šokirala i da, sasvim razumljivo, u svojoj žalosti nisu željeli da iznose više detalja.

„Dragi rođaci, prijatelji, poznanici! Moja majka je u nedjelju, 23. avgusta 2026. godine, iznenada i tragično preminula. U Crnoj Gori, tokom ljetovanja, u moru u kojem je cijelog života željela da se okupa“, napisao je ožalošćeni glumac u ponedjeljak na Fejsbuk stranici svoje majke.

Sada, pored bola i tuge, naredne dane mora da provede baveći se administrativnim poslovima koji se odvijaju između više država.

Organizaciju sahrane otežava činjenica da je Kornelova majka izgubila život u Crnoj Gori, pa najprije mora biti prevezena kući, što u slučaju prevoza u kovčegu može trajati tri do pet, a u slučaju kremacije sedam do deset radnih dana, u zavisnosti od dokumentacije.

Privatnom licu je teško da to samostalno organizuje, pa u većini slučajeva angažuju kompanije koje se bave međunarodnim prevozom pokojnika.

Simon Kornel (49) jedno je od poznatijih imena mađarske glumačke scene. Pored glume, bavi se i režijom, a ostvario je uloge u brojnim filmovima i televizijskim projektima.

Među poznatijim ostvarenjima u njegovoj karijeri su „A nyomozó“, „Čovjek sa gvozdenim srcem“ i „Zuniverzum“.

(Telegraf)

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