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Oglasila se Rusija povodom smrti Ratka Mladića

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Autor:

ATV redakcija
27.08.2026 19:58

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Moskva/Kremlj
Foto: Tanjug/AP

Ministarstvo spoljnih poslova Rusije izrazilo je najdublje saučešće povodom smrti bivšeg komandanta Vojske Republike Srpske generala Ratka Mladića i istaklo da se u njegovom slučaju pokazala antisrpska pristrasnost Haškog tribunala i Mehanizma kao njegovog pravnog nasljednika.

"Izražavamo najdublje saučešće porodici i prijateljima preminulog", navodi se u saopštenju Ministarstva.

Iz Ministarstva navode da je slučaj generala Mladića bio manifestacija dvostrukih aršina i antisrpske pristrasnosti Međunarodnog krivičnog tribunala za bivšu Jugoslaviju.

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Rusija je i u junu na sjednici Savjeta bezbjednosti UN zatražila da Mehanizam odobri da general Mladić bude pušten na privremenu slobodu radi liječenja u Srbiji.

Ratni komandant Glavnog štaba Vojske Republike Srpske general Ratko Mladić preminuo je u pritvorskoj bolnici u Hagu u 84. godini.

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General Mladić je od 2024. godine nalazio u pritvorskoj bolnici u Hagu, gdje je posljednjih godinu i po dana bio vezan za krevet, a Mehanizam za krivične sudove u Hagu oglušio se o zahtjeve da iz humanih razloga bude pušten na liječenje u Srbiju.

Iz Mehanizma je saopšteno da je predsjednik Grasijela Santana "naložila istragu o smrti generala Mladića u pritvorskoj bolnici u Hagu".

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Rusija

Ratko Mladić

Moskva

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