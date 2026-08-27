Oglasila se Rusija povodom smrti Ratka Mladića

Autor:ATV redakcija
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Ministarstvo spoljnih poslova Rusije izrazilo je najdublje saučešće povodom smrti bivšeg komandanta Vojske Republike Srpske generala Ratka Mladića i istaklo da se u njegovom slučaju pokazala antisrpska pristrasnost Haškog tribunala i Mehanizma kao njegovog pravnog nasljednika.
"Izražavamo najdublje saučešće porodici i prijateljima preminulog", navodi se u saopštenju Ministarstva.
Iz Ministarstva navode da je slučaj generala Mladića bio manifestacija dvostrukih aršina i antisrpske pristrasnosti Međunarodnog krivičnog tribunala za bivšu Jugoslaviju.
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Rusija je i u junu na sjednici Savjeta bezbjednosti UN zatražila da Mehanizam odobri da general Mladić bude pušten na privremenu slobodu radi liječenja u Srbiji.
Ratni komandant Glavnog štaba Vojske Republike Srpske general Ratko Mladić preminuo je u pritvorskoj bolnici u Hagu u 84. godini.
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General Mladić je od 2024. godine nalazio u pritvorskoj bolnici u Hagu, gdje je posljednjih godinu i po dana bio vezan za krevet, a Mehanizam za krivične sudove u Hagu oglušio se o zahtjeve da iz humanih razloga bude pušten na liječenje u Srbiju.
Iz Mehanizma je saopšteno da je predsjednik Grasijela Santana "naložila istragu o smrti generala Mladića u pritvorskoj bolnici u Hagu".
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